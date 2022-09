La puesta en marcha del complejo deportivo con piscina y pistas anexas de El Campello no llegará este mandato. Las elecciones son en mayo y el alcalde, el Popular Juanjo Berenguer, advierte de que por plazos es imposible que la infraestructura pueda ponerse en marcha antes de esa fecha, por lo que será la próxima corporación municipal la que, probablemente, podrá ver la instalación en marcha, más de un lustro después de estar construida.

"No descubro nada si digo que la apertura no será esta legislatura por plazos de licitación, de obras e inversiones que hay que hacer. Ya será en la legislatura que viene con este modelo, que es el que queremos", explicaba Berenguer, sobre la gestión del complejo público a través de la iniciativa privada. Y cuestionaba las críticas de la oposición, "lo que no puede ser es que el Ayuntamiento marque de qué forma se debe gastar hasta el último céntimo la concesionaria, tiene que gestionarlo porque si no nos encontraremos como pasa en otros sitios, que de devuelven las llaves y te dejan temblando como pasa por ejemplo en San Vicente".

La piscina abre un nuevo capítulo de una larga historia que se remonta años atrás. Terminó de construirse en 2016 después de una inversión de 5 millones de euros. Y desde entonces está cerrada y actualmente ya se ha variado el proyecto en varias ocasiones ante la nueva realidad de precios tras la pandemia y actualmente la crisis provocada por la guerra.

Este jueves se ha celebrado el pleno ordinario en el que con los votos a favor de PP, Vox y de la concejala no adscrita Eva Segura; los votos en contra de PSOE, Ciudadanos, EU, Podem y Red, y la abstención de Compromís, El Campello resuelve y acepta las alegaciones presentadas por EU al proyecto de piscina cubierta e instalaciones deportivas anexas.

En el pleno se presentaba una nueva propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato. Un informe encargado a la Universidad de Alicante (UA) que fue entregado en julio y que analiza los precios para la explotación y el manenimiento de la instalación deportiva. El pleno ha dado luz verde a la conformidad que ha dado el servicio municipal de Fomento Económico a este informe.

Un paso a la apertura

Un trámite que supone "un paso adelante hacia la anhelada y reclamada apertura del complejo. La UA ha elaborado una segunda revisión y adaptación del proyecto, para hacer frente a los cambios provocados por la situación actual, muy diferente a la que se vivía cuando se construyeron las instalaciones y arrancó el procedimiento administrativo para la concesión de la explotación", indican.

Y remarcan la necesidad de revisar y adaptar el proyecto de gestión a las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, a las variables económicas que le afectan y a subida de los tipos de interés.

La aprobación llegaba con un empate en los votos y salía adelante por el de calidad del alcalde; y con la intervención de reproche de todos los grupos de la oposición. Solo la edil adscrita defendía al consistorio en quitar importancia al error material detectado por la oposición. EU ha encontrado errores de cálculo en el informe de la UA y pedía retirar el punto de la nueva estructura de costes, que no fue aceptado. Y PSOE, Podemos, Compromís, Red y Cs, afearon que se llevase a aprobación."Es irresponsable y debemos exigir que las cosas vengan correctamente. Si nos damos cuenta de que hay un error y aceptamos el estudio con errores es una vergüenza", remarcaba el edil Pedro Mario Pardo, quien acusa al equipo de gobierno de ir corriendo para llegar a las elecciones. "Ya se ha presentado cuatro veces el proyecto y la estructura de gestión", lamenta.

Por su lado, el edil de Podemos, Éric Quiles, decía no entender cómo se puede presentar una estructura de costes para la gestión de la piscina sin acompañarlo del proyecto de explotación correspondiente.

El concejal de Deportes, Cristian Palomares, confesaba que le duele como campellero que la piscina aún esté sin funcionar "por eso traemos las soluciones de los técnicos", explicaba.

En febrero pasado el pleno aprobó el tercer proyecto de gestión, con los votos de PP y Vox y la abstención de su entonces socio de gobierno Cs, que reducía a la mitad, de 600.000 a 300.000 euros, la inversión que tendrá que realizar la adjudicataria en maquinaria para el gimnasio y otro tipo de equipamiento. Y también se introducía la posibilidad de revisar precios a lo largo de los 12 años de la concesión. Entonces, la oposición alertó de que los números el proyecto eran irreales, la propuesta era deficiente y se rebajaba la calidad del servicio.

Protesta de los vecinos afectados por el vertedero

Para hacer oír sus quejas, en torno a una treintena de vecinos de la Asociación Afectados Vertedero de Les Canyades y de la Asociación de Vecinos de El Campello se concentraron frente a la Biblioteca Rafael Altamira exigiendo de nuevo el cierre de la instalación. Denuncian que "continúan emanando olores perjudiciales a la salud". Los afectados también acudieron al salón de plenos donde exigieron al equipo de gobierno soluciones salón de actos donde se celebraba una junta municipal, pidiendo el cierre de la instalación.