EU ha criticado este viernes la "desproporcionada" subida en la partida de festejos que ha experimentado el Ayuntamiento, que han disparado de 2020 a 2021, pese a que el pasado año tampoco hubo celebraciones relevantes por la pandemia. Así, el montante ha pasado de 210.000 a 400.000 en un año, casi del doble. En el pleno ordinario del mes de junio el gobierno local dio a conocer, aunque con tres meses de retraso, la liquidación del presupuesto de 2021, según ha explicado EU en un comunicado." En dicho pleno Esquerra Unida, tras un trabajo de análisis de las cifras de gasto, y realizar una comparación con otras liquidaciones anteriores, fue el único grupo político que realizó varias preguntas a los concejales responsables, entre ellos al concejal de Fiestas por el aumento desproporcionado del gastos de la partida 'festejos populares'. Tras las preguntas del edil, interesándose de los motivos de a qué se debía este desorbitado aumento, el concejal de Fiestas, Cristian Palomares (PP), se comprometió a responder por escrito. Lamentablemente el grupo municipal de EU ha vuelto a preguntar por escrito, casi tres meses después, al no haber obtenido respuesta".

El regidor de EU Pedro Mario Pardo ha denunciado el "descontrol y la falta de planificación en el gasto que ha tenido este gobierno. La partida de festejos populares ya contó, en los presupuesto de 2020, con un incremento de 70.000 euros, pasando de 120.000 en los presupuestos anteriores a 190.000 en los presentados por este gobierno para 2020. No obstante, a pesar de este importante aumento económico, y que ese año las fiestas no contaron con los actos más característicos como las entradas moras y cristinas, o el desembarco, entre otras actividades, el gasto total en 2021 se cerró en cerca de 400.000€, o lo que es lo mismo un 110% de más. Y casi el triple del gasto que se empleaba en tiempos prepandemia". En 2020 finalmente la partida ascendió a 210.000 euros, 20.000 euros más de lo presupuestado.

El regidor de EU ha declarado que "es incomprensible, alucinante y causa auténtico rubor y sonrojo que mientras el pueblo se cae a pedazos debido a la falta de mantenimiento e inversiones municipales, por no mencionar las enormes dificultades económicas por las que han tenido que atravesar, o atraviesan, muchas familias en nuestro municipio tras la pandemia, y el gobierno local de El Campello se gastase el año pasado cerca de 400.000€ en las fiestas. Como se puede comprobar, el problema no ha sido falta de dinero, como se justifica muchas veces para intentar explicar la dramática situación a la que nos han arrastrado la mala gestión del gobierno local en esta legislatura, sino de distribución. Mientras que concejales como el de fiestas, Cristian Palomares (PP) han contado con extraordinarios recursos, otras áreas más sensibles del municipio como pudiera ser la de Servicios Sociales, Infraestructuras, Comercio o Contratación no se han dotado económicamente para cubrir las necesidades que tenían por delante".

"La emergencia o el colapso al que se le ha llevado a El Campello es inaudito. Pero como vemos tiene responsables que han preferido dedicar el dinero en fiestas en lugar de otros proyectos que debían haber sido prioritarios. El Partido Popular en El Campello tiene muy clara la premisa: 'a más fiesta mejor resultado electoral', veremos si es cierta. Desde luego estas no son las prioridades y el futuro que desde EU queremos para el pueblo", ha añadido Pardo, que acaba de ser elegido alcaldable por EU para las elecciones municipales del próximo año.