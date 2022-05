El bloqueo de los contratos menores "seca" las fuentes ornamentales de El Campello al no poder comprar cloro

A las puertas de la campaña turística, algunas de las fuentes ornamentales más icónicas de El Campello carecen de agua. Y el motivo es el Ayuntamiento se ha quedado sin cloro y no puede comprar más por el bloqueo de los contratos menores por el riesgo de fraccionamiento y el retraso en la adjudicación del servicio de suministro de materiales. El Monumento al Pescador de Arcadi Blasco o la fuente que da la bienvenida al centro urbano desde Sant Joan han sido vaciadas ante la imposibilidad de mantener el agua en condiciones. Y no es la única consecuencia de esta parálisis, ya que los ascensores de cinco edificios municipales permanecen clausurados al no poder realizar reparaciones por este bloqueo, y los socavones en las calles se tienen que rellenar con arena al no haber materiales para parchearlos.