El Ayuntamiento de Xixona y la Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals de Xixona (AEX) pondrán en circulación hasta finales de noviembre una nueva remesa de bonos comercio por un importe total de 300.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento pagará la mitad, un total de 150.000.

De esta forma, se retoma una iniciativa que ya se llevó a cabo en noviembre del pasado año y que fue todo un éxito. El objetivo es “ayudar a las familias a hacer frente a todos los gastos que suponen la vuelta al colegio y las compras prenavideñas”, según ha explicado el concejal de Comercio, José Martínez.

Como novedad, en esta ocasión los bonos se podrán comprar y consumir en dos fases: la primera desde las 17:00 horas de este lunes hasta al 24 de octubre y, la segunda, del 7 de noviembre -coincidiendo con el que se quiere sea el Día Mundial del Turrón- hasta el 30 de noviembre.

Cada persona mayor de 18 años censada en Xixona podrá comprar bonos por un máximo de 100 euros por fase. De esta forma, más escalonada, se pretende que haya más vecinos que puedan acceder a los bonos y que no se agoten tan pronto como en la anterior ocasión.

El edil de Comercio ha añadido que “esta campaña también es una forma de animar a los jijonencos a que hagan aquí sus compras, porque en las tiendas de Xixona hay todo lo necesario para el día a día y así contribuimos a que nuestro comercio sea más fuerte, crezca y genere más empleo”.

Los usuarios podrán adquirir bonos por valor de 20, 40, 80 y 100 euros, siempre para consumir en comercios adheridos a la AEX, de forma que se utilice un bono por compra y establecimiento.

Los bonos estarán disponibles en la página web www.xixonabonocomercio.es. No obstante, se ha habilitado un punto informativo de ayuda en las nuevas oficinas de la AEX, ubicadas en la calle Alacant 9, dirigido fundamentalmente a las personas que no tengan acceso a Internet o no cuenten con los conocimientos informáticos necesarios para realizar el trámite online.

La alcaldesa Isabel López y el presidente de la AEX, Alfonso Gutiérrez, firmaron la pasada semana el convenio de colaboración para estas dos fases y otras iniciativas conjuntas. La campaña de bonos comercio cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante, que aporta 52.000 euros, y la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).