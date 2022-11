Casi tres meses para obtener cita para el padrón. Esa es la demora que sufre este servicio en El Campello. La oposición viene reclamando al Ayuntamiento que refuerce el personal destinado a este departamentos para agilizar estas gestiones, de las que muchas veces dependen tener acceso a atención médica, escolarización, DNI... Por su parte desde el Consistorio ha reconocido que hay un gran retraso, por lo que se va a poner en marcha una campaña para que estas gestiones se hagan de forma telemáticamente, y se estudia también destinar más personal.

EU, PSOE y Compromís han alertando de esta situación en las últimas semanas. El edil de EU Pedro Mario Pardo ha lamentado que los vecinos tengan que esperar ya hasta casi febrero para hacer gestiones relacionadas con el padrón, cuando es un trámite importante para que se le pueda asignar un médico de cabecera a alguien, escolarizar a un niño, tener acceso a ayudas, poder votar... por lo que exige al Consistorio que descongestione el servicio, ya que "es un servicio que el ayuntamiento está obligado a prestar, y que es imprescindible para mucha gente. Son casi tres meses para tener la cita, a lo que hay que sumar lo que tarde la gestión que se solicita".

Del mismo modo el portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha destacado que "es increíble el retraso se arrastra un servicio que siempre se ha dado en el momento, y que ahora tarda casi tres meses. Del empadronamiento dependen otras muchas gestiones, por lo que no puede ser que ahora mismo te den cita para finales de enero. Y la brecha digital sigue estando muy presente, por lo que la gestión telemática no soluciona esta situación para muchas personas".

Y la portavoz de Compromís, Adriana Paredes, ha apuntado que "el empadronamiento debe ser un servicio ágil e inmediato porque es un documento que la gente necesita para muchos trámites esenciales como solicitud de ayudas o apuntarse a solicitud de empleo, entre otros. Es intolerable que lleve más de dos meses de retraso, que las citas presenciales actuales ya sean para finales de enero y que no se refuerce el personal en esta área y no se tenga en cuenta la brecha digital que hace que muchas personas no puedan hacer uso de la administración electrónica y pierdan oportunidades por no poder empadronarse a tiempo".

Aumento de población

Desde el ejecutivo han reconocido que hay una enorme demanda de citas para empadronarse, lo que ha hecho que el municipio ya haya superado los 31.000 habitantes el pasado año, empujado por la pandemia, y vaya camino de los 32.000. Y es que en 2020, en un solo año, el padrón aumentó en 2.500 personas. Ahora por ejemplo extranjeros que vivían en el municipio se han decidido a empadronarse. Y para tratar de agilizar estas gestiones el Ayuntamiento va a iniciar una campaña informativa para recordar que estas gestiones se pueden hacer de forma telemática con la firma digital, sin tener que ir físicamente al Ayuntamiento. Aunque el Consistorio es consciente de la existencia de la brecha digital, también hay personas que podrían hacer esta gestión por internet y no saben que existe esta opción. De cualquier forma, el ejecutivo estudia también reformar el personal para agilizar el servicio.