PSOE y Més Xixona llegan a un acuerdo de gobierno

Xixona tiene nuevo gobierno. Los grupos políticos PSPV-PSOE y Més Xixona han firmado este martes un acuerdo para conformar un nuevo equipo de gobierno que trabaje de manera conjunta en el Ayuntamiento de Xixona.

Este pacto, aseguran, se ha rubricado con el objetivo de garantizar la estabilidad en la gestión municipal y evitar nuevos intentos de bloqueo, como el que se produjo el pasado mes de septiembre cuando la oposición rechazó una modificación de crédito que, indican fuentes municipales "paralizó" la actividad cultural de la localidad.

El partido Més Xixona gestionará, a partir de ahora, las concejalías de Deportes, Fiestas, Comercio, Sanidad, Normalización Lingüística, Limpieza Viaria y Recogida de Basura y Modernización y Administración Electrónica.

Además, el concejal de la formación, Marcos Ros, que también será tercer teniente de alcalde, dispondrá de dedicación completa, así como de un asesor para su grupo municipal.

Proyectos

El documento firmado por ambos grupos políticos contempla la ejecución de una batería de proyectos que se marcan como prioritarios para el nuevo equipo de gobierno. Así, destacan que se establecen como preferentes algunos que ya están en marcha como la climatización de la piscina del polideportivo, la creación de nuevos vestuarios y la construcción de las pistas de pádel, entre otros.

El gobierno municipal adelanta que será una prioridad la creación de la nueva plaza de la iglesia y la del cantó de Colometa, al igual que la dotación de una partida presupuestaria destinada al local de los músicos para que se utilice como albergue.

El acuerdo recoge, igualmente, la importancia que la coalición le da a la aplicación de las Ayudas Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR) en el casco antiguo, la continuación de los proyectos previstos en el Plan Edificant o la puesta en marcha del nuevo centro de día.

Otras actuaciones recogidas en el pacto de gobierno son la mejora urbana de la calle del Vall y el barrio de san Sebastián, la ejecución de la segunda fase de la rehabilitación del castillo, la colocación de nueva señalética en valenciano en los lugares públicos y de interés y la creación de mesas de trabajo para abordar la construcción de un nuevo pabellón deportivo y un auditorio.

"Tenemos mucho en común"

La alcaldesa de Xixona, Isabel López (PSOE), ha destacado que una de las cuestiones que le ha llevado a buscar un socio de gobierno ha sido el bloqueo de proyectos municipales: "El objetivo del pacto es conseguir que no se paralice la gestión municipal, ya que tuvimos una experiencia desagradable. Estos meses se bloquearon actividades que se venían haciendo con total normalidad. Estábamos gobernando en minoría, bastaba una abstención para sacar adelante las cosas, pero por mi parte como alcaldesa no puedo permitir que todo se paralice. La voluntad era llegar a acuerdos, peor visto que no se podía hemos tenido que hacer este pacto en positivo".

En lo referente a como han sido las negociaciones entre los socialistas y la formación Més Xixona, López ha señalado que "siempre son complicadas, es difícil llegar a un acuerdo. Ahora podemos trabajar de forma cómoda y consensuada. Tenemos muchos puntos en común". En esta línea, la alcaldesa ha asegurado que se han reunido con todos los grupos con representación municipal por separado: "Había diferentes opciones, pero septiembre fue el mes de ruptura vimos que había un bloque de toda la oposición dispuesto a votar en contra de muchas propuestas. La política municipal es para construir y no para destruir. En ese pleno se presentaba otro proyecto importante que es la piscina cubierta y solo voto a favor Més Xixona", recuerda López.