El PSOE reclama al alcalde de San Vicente el "cese inmediato" de la concejala del Mayor tras la queja del colectivo

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha pedido al alcalde, Pachi Pascual (PP), el “cese inmediato” de la concejala del Mayor, Yolanda Iborra (Vox), después de que el colectivo haya presentado por registro una queja por su actitud “autoritaria” y “carente de delicadeza” hacia el grupo de teatro, que se ha sentido "humillado".

Según el escrito firmado por casi una veintena de personas y al que ha tenido acceso el PSOE, los afectados señalan textualmente que Yolanda Iborra irrumpió en una de las sesiones de este taller -que ha arrancado con meses de retraso tras la llegada de Vox a la concejalía- para pedir a la monitora un listado con las personas que habían faltado a la sesión, según ha informado este diario.

Ante la negativa de la monitora a facilitarle dicha información, ya que corresponde a la empresa, la concejala de ultraderecha subió el tono para exigir el listado porque “quien tuviese más de tres faltas sin justificar, se iría a la calle”.

La edil del PSOE, Noelia Hernán, tras tener conocimiento de los hechos y consultar el escrito, ha instado al alcalde a que le quite las competencias a la concejala de ultra de Vox, porque “ella no va a dimitir”. “Por desgracia, no es la primera vez que alguien de Vox protagoniza un desencuentro público con una actitud inapropiada. Ella no dimitirá porque alardea de su buena gestión y genial acogida en el Ayuntamiento”, sostiene Hernán.

Asimismo, la socialista ha recordado que el pasado mes de enero, unos 200 mayores protagonizaron una protesta a las puertas del Consistorio por el retraso que han sufrido los talleres y actividades de la concejalía, casualmente coincidiendo con la llegada de Vox al equipo de gobierno. Entonces tuvo que salir Pachi Pascual a darles por escrito una promesa de comienzo de los talles porque “nadie de Vox quiso salir a hablar con los mayores”-

Igualmente, ha recordado que la “inoperancia” de Iborra no obedece solo a la tardanza en sacar adelante los cursos y actividades de 2024, sino a la gestión de la concejala en el área, puesto que las Reinas y Damas de losa Mayores han ido “solas” a muchos actos. “En alguna ocasión, compañeros del Partido Popular han llamado la atención a la concejala de Vox por desatender al colectivo, así como por su comportamiento en distintos actos de fiestas”, agrega Noelia Hernán, algo que es “totalmente inadmisible” para un cargo público de San Vicente.