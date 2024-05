Un joven de Mutxamel pide ayuda urgente para su madre con síndrome de Diógenes

Daniel es un joven de 19 años con un grave problema familiar. Su madre padece de síndrome de Diógenes, un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la acumulación excesiva tanto de objetos como de residuos. Además, va acompañado de otros problemas de índole psicológica como el aislamiento social y el abandono personal.

El caso de la madre de Daniel es muy extremo. La casa donde vive está tan abarrotada que apenas se puede acceder al interior de la vivienda. Además, los residuos orgánicos acumulados durante años producen fuertes olores a causa de la putrefacción de los mismos, lo que constituye un peligro para cualquier persona que permanezca dentro del domicilio. Por ello, el joven muestra preocupación por la salud de su progenitora y pide ayuda urgente al Ayuntamiento: «Mi madre no puede seguir viviendo entre basura. El domicilio parece más un vertedero que una casa», ha expresado.

La limpieza de la vivienda requiere de intervención profesional por el estado que presenta. / Cedida por la familia

Una travesía por la burocracia

Según un comunicado lanzado por el Ayuntamiento de Mutxamel, Daniel puso en conocimiento del Servicio de Promoción a la Autonomía Personal la situación en la que se encuentra su madre, el pasado 10 de mayo.

El lunes 20 de mayo, el joven acudió a la cita que tenía con los Servicios Jurídicos del municipio: «Me dieron un papel y me dijeron que tenía que acudir por mi cuenta al juzgado de San Vicente, sin tener yo ningún conocimiento del proceso que tengo que seguir». Daniel se siente perdido pero al mismo tiempo arropado por muchas personas que le están acompañando en estos momentos: «He recibido mucho apoyo por parte de la gente». Uno de esos respaldos es el de Antonio Cachinero, abogado y líder del PSOE de Mutxamel que se ha ofrecido a llevar el caso de su madre, pero insiste en que «necesita la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que realicen los informes, que son las pruebas básicas para poder incapacitar a una persona».

El síndrome de Diógenes es un trastorno que se caracteriza por la acumulación excesiva de objetos y residuos. / Cedida por la familia

Cachinero explica que están realizando una solicitud para iniciar un procedimiento de incapacitación judicial para la madre de Daniel por el que un tutor externo se haga cargo de la mujer, ya que, aparte del síndrome de Diógenes, tiene otros problemas de salud mental que le impiden cuidar de sí misma. El objetivo fundamental de esta incapacitación, afirma el abogado, es que «vaya a una institución mental adecuada para su patología», a lo que Daniel subraya: «Mi madre necesita ayuda profesional».

El asesor legal de la familia ha solicitado la valoración del estado de la mujer por parte de los Servicios Sociales para que emitan un informe con el que poder pedir las ayudas económicas correspondientes y la asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

El gobierno local reconoce un problema social y de insalubridad y asegura que se está atendiendo el caso. / Cedida por la familia

El tema de la incapacitación es prioritario, pero como la justicia en estos casos es lenta, mientras sigue adelante el procedimiento se está solicitando de forma paralela que un equipo de limpieza especializado acuda a eliminar todos los enseres y residuos que hay en la casa, ya que el estado de insalubridad en el que se encuentra es peligroso y su limpieza requiere de intervención profesional: «El problema es tan grave que el Ayuntamiento debe intervenir cuanto antes», sostiene Antonio.

Por su parte, el gobierno local reconoce un problema social y de insalubridad y, aseguró en un comunicado emitido el día 15 de este mes que se daría prioridad al caso. Rafael García, alcalde del municipio, sostiene que «el Ayuntamiento está a disposición de Daniel. Se está atendiendo y se está tratando este caso, pero las cosas no son tan fáciles y hay que hacerlo de forma correcta». García pide, además, «que no se politice un asunto tan delicado». En contraposición a las palabras del alcalde, Daniel sostiene que no se ha dado ningún paso adelante por parte de la Administración y continúa a la espera de noticias más esperanzadoras.