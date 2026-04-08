San Vicente se prepara para vivir sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos

San Vicente del Raspeig comienza esta semana sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. El alcalde, Pachi Pascual, ha adelantado que “todo está preparado para que vecinos y visitantes disfruten de una de las celebraciones más prestigiosas y reconocidas de la Comunitat Valenciana, que en esta edición contarán con un número histórico de festeros que llenarán de color y esplendor las calles”.

Con el impulso del Ayuntamiento, en colaboración con la Comisión Municipal de Fiestas y la Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas, las celebraciones se desarrollarán desde esta semana y hasta el próximo 19 de abril con un amplio programa que incorpora importantes novedades.

Entre las propuestas, destaca la recuperación del clásico concierto en honor a San Vicente Ferrer que volverá a celebrarse el 18 de abril a cargo de la Unión Filarmónica Santa Cecilia. El repertorio evocará las antiguas ediciones con piezas de pasodoble, zarzuela, verbena y vals.

El lunes 13 de abril por la tarde tendrá lugar la procesión en honor a San Vicente Ferrer. / VICTOR PEREZ

La programación también refuerza su apuesta por el público infantil con nuevas actividades los días 16 y 17 de abril en la plaza de España, donde se organizarán juegos tradicionales, cuentacuentos y talleres en inglés con el objetivo de acercar la fiesta a las nuevas generaciones.

Otro cambio que se ha incorporado es una nueva disposición del espacio del Castillo de Fiestas. La construcción se ha desplazado a uno de los laterales del solar de la Inmaculada para ampliar la zona dedicada a la representación e instalar una grada lateral con más capacidad, que alojará a 750 espectadores. El cambio busca dotar de más espectacularidad a las embajadas y habilitar zonas de sombra para el público.

En materia de seguridad, durante los días de mayor afluencia y actividad nocturna se pondrá en marcha un dispositivo especial con la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y se habilitará un Punto Violeta en la plaza de España. Además, las comparsas dispondrán de dispositivos para detectar posibles sustancias relacionadas con la sumisión química.

Principales actos

Los días grandes de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos arrancarán el jueves, 9 de abril, con la bajada de la imagen de San Vicente Ferrer, y el viernes, con el pregón a cargo de José Alberola, gerente de los emblemáticos cine La Esperanza.

En la programación del sábado destaca la celebración de la Fiesta de la Flor al mediodía, seguida por la Entrada Cristiana a partir de las 18 horas y la Embajada Mora a las 23:30 horas.

El programa se desarrollará entre desfiles, Embajadas, actividades infantiles, la Ofrenda, el Baile del Farol o la procesión en honor a San Vicente Ferrer. / INFORMACIÓN

El domingo comenzará con la Entrada Infantil por la mañana, mientras que por la tarde se celebrará la Entrada Mora seguida del acto de Gozos y Salvas en honor al patrón.

El lunes 13 de abril, jornada central de las fiestas, se iniciará con el tradicional volteo de campañas. A las 11 horas tendrá lugar la Ofrenda de Flores y, por la tarde, la procesión en honor a San Vicente Ferrer. La jornada se culminará con un castillo de fuegos que pondrá el broche final.

El martes 14 de abril tendrá lugar la Embajada Cristiana en la avenida de la Libertad a partir de las 11:30 horas. Al día siguiente, miércoles 15, la plaza de España será el escenario de los tradicionales regocijos populares y del Baile del Farol infantil durante la tarde. La jornada concluirá con la actuación de Danses Populars, que pondrá en valor el folclore y las tradiciones locales.

La jornada de clausura culminará con el Gran Baile del Farol en la plaza de España. / INFORMACIÓN

El domingo 19 de abril se celebrará la representación dels Miracles de Sant Vicent en la avenida de la Libertad, que en esta edición correrá a cargo del alumnado de primero y segundo de ESO del Colegio Santa Faz, coincidiendo con el centenario del centro educativo.

La jornada de clausura culminará con el Gran Baile del Farol en la plaza de España y, a medianoche, el tradicional bombardeo que pondrá el punto final a las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026.