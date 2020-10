El Gobierno prevé inundar la línea Alcoy-Xàtiva para evitar riadas en la comarca de la Ribera

«No se va a condicionar la seguridad de las personas por la seguridad de la vía, eso no tiene sentido. Lo primero será la laminación de avenidas aunque se supere la vía y lo que haga falta», expuso con firmeza Polo en declaraciones al diario «Levante-EMV», del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, durante una visita que realizó a Alzira. Según indicó, la CHJ comunicará al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la necesidad de superar el nivel máximo que ahora establece el plan de explotación cuando la situación lo requiera. El pantano de Bellús, ubicado en la Vall d’Albaida, entró en servicio en 1995 y su finalidad es, precisamente, regular el caudal del río Albaida para evitar inundaciones aguas abajo ante un temporal de lluvias.

El embalse tiene una capacidad de 69,19 hectómetros cúbicos, pero hasta la fecha nunca ha almacenado más de 29, para evitar que se inunde la vía férrea Alcoy-Xàtiva. El trazado discurre muy cerca y en trinchera, por lo que un mayor llenado del pantano lo anegaría. El comisario de Aguas de la CHJ señaló que el organismo ha mantenido conversaciones con Adif en busca de una solución, y detalló que se ha establecido «un protocolo de aviso de forma que en el momento en que el nivel del agua pueda afectar al terraplén se comunicará a Adif que, seguramente, cortará el servicio, como ya suele hacer por otros motivos».

La CHJ siempre ha defendido que, en caso de emergencia, el límite de 29 hectómetros cúbicos que establece el plan de explotación se hubiera superado. Sin embargo, en la práctica esta limitación de capacidad ha provocado en cada episodio de lluvias un temprano desembalse que, en ocasiones, ha generado alarma aguas abajo, ya en la comarca de la Ribera Alta. La última vez, el pasado mes de enero, cuando hubo que cortar la autovía A-7 a la altura de Alberic, junto a la desembocadura del río Albaida en el Júcar, porque quedó inundada.

La frustrada variante que vuelve

Otro de los motivos por los cuales hasta ahora nunca se ha permitido la inundación de la trinchera es por temor a que sufra daños, ya que cuando se construyó no existía el embalse y no se tuvo en cuenta la posibilidad de que pudiera quedar bajo el agua. Miguel Polo admitió que la riada de enero no fue solo consecuencia del desembalse de Bellús, pero aseveró que eso evidenció la necesidad de buscar una solución al problema que, a su juicio, representa la presencia de la vía férrea. Además, justificó la medida de anegar el trazado en los pocos usuarios de la línea.

El comisario de Aguas de la CHJ comentó que una solución para no anegar la vía es sustituir la trinchera por viaductos, aunque advirtió de que supondría una inversión muy elevada y que, además, al reconstruir la línea férrea obligaría a modernizarla, y dejó entrever que no es la solución que Adif contempla. Miguel Polo reiteró que, a falta del desvío que se proyectó en su día y no se ha realizado, la CHJ tiene claro que «no se va a poner en riesgo la seguridad de las personas por asegurar una vía, porque en la Ribera vive mucha más gente de la que pueda utilizar esta línea».

En esta misma zona del pantano de Bellús se planteó en 1998 una variante de trazado, pero hasta ahora nunca se ha movido un palmo de tierra. La Generalitat anunció que ejecutaría la obra, pese a que la línea es de titularidad estatal. Hubiera supuesto contar con un recorrido más recto, con el consiguiente ahorro de tiempo, y evitar el riesgo de inundación de la vía, al discurrir a una cota más alta. Más de dos décadas después, sin embargo, y al margen de las consideraciones del responsable de la CHJ, es probable que esta variante se haga en parte realidad para no tener que anegar la línea.

Adif ha corroborado a este periódico que la CHJ prevé aumentar el llenado del pantano de Bellús, pero que por ese motivo se va a redactar un proyecto para elevar la rasante de la línea mediante una variante de trazado, lo cual evitará la inundación de este tramo. En este sentido, el gestor ferroviario señala que ya se han redactado los pliegos para la contratación del proyecto y ahora se está pendiente del necesario convenio entre administraciones para determinar todos los aspectos del mismo.