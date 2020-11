El Ayuntamiento de Alcoy ha revisado las obras de la calle Entenza antes de recepcionarlas de manera definitiva, con el objetivo de verificar la ejecución óptima de los trabajos y que se han realizado todos los aspectos recogidos en el proyecto. Fuentes municipales han explicado que los servicios técnicos han detectado algunos desperfectos, que la empresa adjudicataria debe arreglar para que se le devuelva la garantía que depositó antes de acometer la obra.

Entre estos desperfectos, según las mismas fuentes, se han incluido unos árboles que se habían secado y que habrá que replantar, así como unas arquetas de la calzada que se van a tener que sustituir, el cambio de unas arquetas de la red y unas piezas del pavimento que estaban microfisuradas. Los técnicos han revisado también las piezas que se están colocando, dado que presentan un color diferente a las ya colocadas. No obstante, se ha constatado que esta diferencia cromática se debe a que son nuevas, y que con el tiempo igualarán su aspecto al resto. También se ha fresado y repintado el paso de peatones situado delante del Mercat de Sant Roc.

Hasta que la empresa no finalice todas las actuaciones el Ayuntamiento no hará la recepción definitiva de las obras, y no será hasta ese momento cuando se tramite la devolución de la garantía definitiva. Asimismo, junto con estas mejoras se está llevando a cabo la limpieza de la calzada, de donde se está retirando material de construcción que cayó de un camión y que había afectado al pavimento de la calzada y la acera. La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, ha señalado que "este procedimiento es el que se lleva a cabo en todas las obras antes de la recepción definitiva y antes de finalizar el periodo de garantía", y que forma "parte del trabajo que se hace en el ámbito técnico, que muchas veces no se aprecia por el ciudadano pero que está ahí y gracias al cual se ahorran muchos recursos".