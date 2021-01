Alcosser inicia el proceso para cambiar su nombre y dejar de ser «de Planes»

Alcosser mantiene su nombre oficial exclusivamente en castellano pese a que la población es valencianohablante y que incluso en el acceso al pueblo y a la entrada del casco urbano los rótulos indican la forma en valenciano y no la de Alcocer de Planes. Por esta razón, vecinos y otras personas con raíces familiares en el municipio han promovido el cambio toponímico. Uno de estos últimos es el historiador de Muro Sergi Silvestre, quien explica que ya en 2014 presentó un escrito en el Ayuntamiento en este sentido el profesor de Geografía Humana de la Universitat de València ya jubilado Ismael Vallès, pero no prosperó.

Silvestre explica que la idea volvió a plantearse a principios de 2020 al equipo de gobierno, renovado el año anterior, y esta vez sí se ha decidido llevarla a cabo. El historiador ha recopilado documentación antigua para el informe remitido por el Ayuntamiento a la AVL, para acreditar que el topónimo utilizado históricamente siempre fue Alcosser -aunque en algún momento aparecía la forma «Alcosseret»-, y que el apelativo «de Planes» solo consta a partir de 1787, como alusión a la baronía a la que perteneció el pueblo, y de la que la localidad vecina era cabecera. Antes de esa fecha se utilizó puntualmente la forma «Alcosser de Gaianes», por depender de la parroquia de esa otra población.

El especialista incide en que «la gente del pueblo dice Alcosser, no Alcocer», y «no utiliza el ‘de Planes’», por lo que no tiene sentido mantenerlo en la denominación oficial. Además, argumenta que no hay ninguna localidad de igual nombre en la Comunidad Valenciana, ni tampoco en Cataluña o las Islas Baleares -en toda España solo hay un municipio llamado Alcocer en la provincia de Guadalajara-, por lo que no se espera que la AVL ponga ninguna pega.

Apoyo vecinal al cambio

La alcaldesa de Alcosser, Lucía Capablanca, que corrobora que «nadie aquí dice ‘Alcocer’, ni ‘Alcosser de Planes’», cuenta que antes de abordar el asunto en el pleno se hizo una consulta a los vecinos, en la que 160 de los 221 participantes se mostraron favorables a modificar la denominación oficial del municipio. «Eso nos da un buen argumento para el cambio», señala. Además, cree que «es un punto a favor que no haya ningún otro Alcosser en la Comunidad» para poder oficializar el nombre sin necesidad de ninguna coletilla.

El Ayuntamiento está ahora a la espera de recibir el informe de la AVL, que confían en que sea favorable, y cuya aprobación tendrá que pasar por pleno, para luego volver a la Generalitat. «Sabemos que es un trámite largo, pero está justificado, porque Alcosser es como hemos llamado siempre al pueblo», asegura la alcaldesa. El cambio de nombre podría hacerse efectivo a lo largo de este año, en función de como vaya el proceso.