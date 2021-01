Cientos de vehículos tratan de acceder a la Font Roja desde esta mañana. Tratan de hacerlo por la carretera que sale de Alcoy, municipio confinado perimetralmente desde hace unos días por la alta incidencia del virus. Por este motivo, los visitantes se están encontrando con controles de la Policía que les hacen dar la vuelta y marcharse. Emergencias ha advertido del peligro de visitar hoy localidades nevadas. Las excursiones de fin de semana están causando alerta también entre pequeños pueblos de la provincia.

Durante esta semana, ha habido goteo de vehículos de personas que se acercaban a ver la nieve en las vías de servicio de la zona. En la jornada de hoy, sábado, esta imagen se ha multiplicado y cientos de coches se han desplazado hasta el lugar para ver la estampa blanca que deja el temporal.

La carretera de acceso al santuario de la Font Roja sale de Alcoy, que cumple el tercero de los catorce días de confinamiento perimetral establecido por la alta incidencia del virus en la localidad. Los controles en este punto, casco urbano del municipio, se vienen dando desde que se decretaran medidas más restrictivas el pasado miércoles, y es hoy cuando están frenando a una gran cantidad de coches.

El confinamiento afecta a todo el término municipal de Alcoy. La gente que se encuentra en la zona de la A-7 colapsada, si está en suelo alcoyano, podría ser sancionada por saltarse la normativa.

Emergencias de la Comunidad Valenciana ha recordado hoy la importancia de que la ciudadanía no haga desplazamientos innecesarios y ha pedido que no se acuda a visitar localidades nevadas “porque es muy peligroso y dificulta el trabajo de limpieza de las máquinas”. Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha pedido que no se acuda a ver la nieve porque ya se han producido problemas con vehículos que se han quedado atrapados en distintas carreteras.

Alerta en los pueblos

Los visitantes están causando problemas en pueblos pequeños de la provincia como Alcoleja o Fageca. El Ayuntamiento de Fageca ha pedido a sus habitantes y a los de los pueblos vecinos que tengan mucho cuidado con salir a la calle “dada la gran afluencia de turistas que están viniendo a ver la nieve”. “Por desgracia, no todos cumplen la normativa y la Guardia Civil ya está avisada”, ha explicado en redes la cuenta del consistorio. “Queremos turismo y que la gente conozca Fageca, ¡pero no a cualquier precio! Es indignante lo que está pasando”, añadía. En Sella, la Guardia Civil también está haciendo dar la vuelta a los coches que tratan de entrar al pueblo.