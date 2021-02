Con la ilusión de quién emprende un nuevo proyecto, poniéndole empeño, ganas e ilusión y consigue su objetivo.

Así comenzó Rebeca, Beca Jover, una joven alcoyana de 25 años, a pintar retratos personalizados y comercializarlos a través de su página web.

Una vez finalizada la carrera de Bellas Artes y Diseño en Madrid, decidió volver a su Alcoy natal. Con mucha creatividad e imaginación, comenzó a hacer retratos personalizados para regalarle a sus amigos y familiares en fechas destacadas. «Siempre me había gustado la ilustración y empecé como un hobby a pintarlos. Vi que les gustaban un montón y pensé: ‘voy a empezar un poco como un negocio, mi día a día’. Me hice una web muy sencilla, comencé a ver que tenía éxito, a partir de ahí comencé a dedicarme a ello y hasta hoy. Fue cuestión de paciencia y constancia».

Como buena ‘millenial’, sabe que uno de los pilares básicos de los negocios digitales son las redes sociales y el marketing. Dicho y hecho.

Para despegar y darse a conocer «hacía retratos a personajes conocidos e influencers como María Pombo, Tomás Páramo, Tamara Falcó o María García de Jaime. Cogía fotos de su perfil, las ilustraba y se las enviaba. Tuve mucha acogida por su parte, me compartieron y gracias a eso fui dándome a conocer. Además, muchos de ellos, tras haberles mandado las ilustraciones, me han pedido más para completar el set y tenerlo en casa», indica.

El séquito de seguidores que atesoran quienes hacen de las redes su trabajo y forma de vida, sirvió para visibilizar su trabajo.

Una relación que aún continúa. Muchos de sus cuadros pueden verse en Instagram, decorando sus casas y etiquetando el perfil de Jover en esta red social.

Este ‘feedback’ constituyó el primer paso. ¿El siguiente? Publicaciones diarias en su Instagram para llegar a más usuarios y darse a conocer. La técnica no fue mal, «las redes sociales han sido mi escaparate al mundo», declara.

Con este pasaporte fue viajando, creciendo y recibiendo cada día más pedidos. Estos se incrementan, sobre todo, en navidades, San Valentín, Día del Padre,... «Son retratos personalizados, regalos íntimos que gustan mucho, son los que más éxito tienen».

El ‘modus operandi’ que sigue esta artista es el siguiente: «las ilustraciones son a través de fotos que adjuntan en la web cuando hacen el pedido. Una vez recibido dibujo la ilustración. Cada foto que me mandan voy a trabajarla a mi libre interpretación. Entonces, les doy mi estilo, colorido pero sencillo», explica.

Esta alcoyana no solo se ciñe a este tipo de dibujos. Otro de sus productos son las colecciones cápsula, «durante la cuarentena hice una que representaba la gente en los balcones, los aplausos, el reconocimiento a los sanitarios y las personas que están en primera línea contra el virus, tuvo buena acogida».

Las ilustraciones sobre lienzo dieron paso a la colaboración con marcas. De la zona «colaboré con Germaine de Capuccini. Más extrapolado con Burger King, Activia, Wilkinson, Suchard, el Museo del Traje, Atresmedia o la New York Film Academy».

Además de las colaboraciones, Beca Joer realizó cuatro exposiciones, tres en Madrid y una en València.

En la primera de ellas, sus dibujos decoraron las paredes «de la galería Jorge Alcolea, en Hopper y Magasand». Mientras que en la capital del Turia, la sala Amstel acogió sus cuadros.

Esta joven define su estilo como «muy característico. Mezclo técnicas, muchas veces sobre lienzo, otras muchas, la mayoría, es digital, para que sobre varios soportes se quede nítida la imagen y no haya problemas».

Ideas y creatividad no dejan de trazar bocetos, ilusiones y propósitos. De momento, a sus 25 años, «tengo ganas de llevar muchos proyectos hacia delante, pero tengo que reposarlos y darles forma. Ahora estoy muy feliz con los retratos personalizados, voy a seguir con ellos y apostar por las colaboraciones con marcas . A largo plazo no me quiero cerrar ninguna puerta».

Aunque si nos adelanta que tiene dos proyectos entre manos, «no puedo decir nada todavía porque no están cerrados pero pronto saldrán a la luz».

Estaremos alerta.

