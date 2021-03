El PP de Alcoy exige responsabilidades al equipo de gobierno por el proyecto fallido del Molinar

Tal y como ha publicado este periódico, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana ha dictaminado que la paralización de la obra es responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora, como ha defendido en todo momento el equipo de gobierno. En consecuencia, el Consistorio deberá indemnizar deberá indemnizar a la mercantil con 34.000 euros y devolverle la garantía de 29.400 euros. Eso se añade a la pérdida de una subvención europea de 500.000 euros por no haber realizado la obra en el plazo fijado. Los trabajos se adjudicaron en su momento por 712.090 euros.

La edil Lirios García se muestra muy contundente contra la “ineficacia” de un equipo de gobierno “incapaz” a su juicio de gestionar proyectos. “El PSOE decía que iba a reclamar daños y perjuicios a la empresa. Ahora que queda claro que la constructora no es responsable, tendremos que pedirle daños y perjuicios a los socialistas”, sostiene. Para la regidora, el gobierno municipal “no puede salirse de rositas” tras todo este perjuicio económico para el Ayuntamiento y que, además, siga sin recuperarse el Molinar.

La concejal popular insiste en que la pérdida de la subvención y la obligación de indemnizar a la empresa adjudicataria responde a la “horrible planificación” del proyecto, anunciado en 2018 pero adjudicado en junio de 2019, dos meses después de la fecha prevista para su finalización. Recuerda, además, que la Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención. Todas ellas fueron rebasadas. “La rehabilitación de El Molinar es el ejemplo perfecto de lo que realmente es el Gobierno socialista de Alcoy: una mentira que lleva diez años sin hacer nada, que no es capaz de sacar adelante proyectos y que está arruinando la ciudad”, concluye, lamentando también las consecuencias de no ejecutar el proyecto, porque “cada día que pasa existe el riesgo de perder todo vestigio del pasado industrial ubicado en el Molinar”.