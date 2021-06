La integración urbanística de 4.000 m2 en el acceso a Renfe de Alcoy arranca este mes

El Ayuntamiento de Alcoy está ultimando los trámites administrativos para que empiecen esta primera quincena de junio las obras de adecuación y mejora de los servicios existentes en el ámbito de la estación ferroviaria de la ciudad, en la confluencia entre la avenida Tirant Lo Blanc y la calle Primer de Maig. La intervención, tal y como han destacado fuentes municipales, forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI-Alcoidemà) cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y supondrá una inversión de 215.763,45 euros.

El arquitecto Pau Briet García ha sido el encargado de redactar el proyecto que supone la integración urbanística de una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados. Los trabajos, asimismo, han sido adjudicados a TELMEX Tecnología General 21, S.L.; empresa que cuenta con un plazo de tres meses para desarrollar las mejoras previstas.

«Se trata de una intervención sencilla pero muy importante y necesaria para dotar al entorno de la estación de un carácter urbano y ordenado, así como para resolver algunos problemas funcionales como el acceso peatonal a la estación o la salida y entrada de vehículos desde el aparcamiento, que actualmente es bastante deficiente, ha explicado la todavía concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano.

La edil ha añadido que «la actuación dotará a la zona de una imagen renovada, con nuevos servicios, mobiliario urbano y áreas verdes que darán una mejor imagen de la entrada norte de la ciudad», ya que, cabe recordar, la avenida Tirant Lo Blanc es una de las principales vías acceso al municipio y que conectan los barrios de la Zona Norte y el Ensanche.

Las obras, además, permitirán solucionar el problema de desalineación que existe actualmente en los carriles de circulación tanto de vehículos como de bicicletas en la avenida Tirant Lo Blanc, donde los bordillos no coinciden en ambos lados del cruce con la calle Primer de Maig, quedando la acera que viene por el suroeste interrumpida justo en el aparcamiento. En general, han insistido desde el consistorio alcoyano, se busca contribuir a ordenar toda la zona, que se encuentra deteriorada, especialmente la que comprende el aparcamiento de la estación, donde se puede apreciar multitud de parches fruto de reparaciones anteriores.

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha proyectado actuar sobre una zona residual existente al otro lado del puente de la avenida Tirant Lo Blanc, una parcela que es propiedad de Renfe y que tiene forma de cuña. Ésta se encuentra dentro de la estación, en mal estado y sin uso específico. Sin embargo, el motivo por el cual la administración local ha previsto actuar es su visibilidad desde la citada vía, planteando una zona ajardinada que ofrezca una mejor carta de presentación en la entrada norte de la ciudad. Por ello, los trabajos consistirán en la limpieza y desbroce de la parcela, así como en la plantación de diferentes especies y el vallado del trazado.

Por último, las obras también contemplan la renovación del vallado perimetral que delimita las vías y los andenes de la estación ferroviaria de Renfe. En la urbanización del entorno se incluirán elementos como marquesinas para la parada del autobús, mobiliario, jardineras y arbolado, según fuentes municipales.

La integración urbanística del entorno de Renfe, así pues, resolverá el enlace de los dos tramos del nuevo carril ciclopeatonal, servirá para alinear los bordillos y el trazado de la circulación en la avenida Tirant Lo Blanc y adecuará y ampliará los distintos servicios, así como renovará la banda de rodadura del firme de asfalto.

Esta actuación no solo beneficia a los usuarios del tren, sino también a los vecinos de la zona y a los transeúntes que pasan por el albergue de Cruz Roja, el cual se encuentra en las antiguas dependencias de Renfe.

El aparcamiento contiguo se queda fuera de la obra

El solar contiguo a la estación de Renfe que se utiliza como zona de aparcamiento, pese a que no está acondicionado como tal, no forma parte del proyecto urbanístico que empezará este mismo mes. Tal y como se contempla en el plano, en este espacio, situado entre las instalaciones de Renfe que utiliza Cruz Roja como albergue de transeúntes y un supermercado, no se llevarán a cabo mejoras, aunque en su día desde el gobierno municipal se habló de la posibilidad de adecuar los terrenos para su uso como parking público.