Las bajas frecuencias y las cancelaciones lastran el servicio del tren Alcoy-Xàtiva

Las bajas frecuencias, el recorte de servicios y la cancelación ocasional de servicios se mantienen como un permanente lastre para el uso del ferrocarril que comunica Alcoy con Xàtiva y València. Una situación que, además, se retroalimenta con la escasez en las inversiones, factor que resulta bastante común al conjunto del ferrocarril convencional en la Comunidad Valenciana y repercute sobre la calidad de las líneas de cercanías y media distancia, pero que en el trayecto que une l’Alcoià y El Comtat con la capital autonómica es aún más manifiesto.

En estos aspectos, a los que los usuarios del ferrocarril Alcoy-Xàtiva ya están tristemente acostumbrados, incidieron ayer varios responsables de Compromís que presentaron en la estación alcoyana su campaña «Tren cancel·lat», que están dando a conocer estas semanas en distintos puntos de la Comunidad. En ella denuncian el «abandono» del ferrocarril convencional en detrimento de la alta velocidad, y piden el traspaso a la Generalitat de la gestión las líneas de cercanías y media distancia. A su juicio, ese sería un paso previo idóneo para acometer mejoras profundas en las infraestructuras y los servicios, e incluso construir líneas nuevas. En el caso del ferrocarril de Alcoy, el anhelo es poder darle continuidad hasta Alicante, un proyecto paralizado en la década de 1930 cuando estaba a medio ejecutar.

El senador Carles Mulet ilustró con una vivencia personal que le acababa de suceder el déficit ferroviario: no pudo desplazarse en tren a Alcoy desde Castelló, donde reside, por no haber combinaciones posibles, y se retrasó debido a un atasco generado por un accidente en el «bypass» de València de la A-7. El parlamentario calificó de «barbaridad» esa imposibilidad de viajar en tren por la Comunidad, y lamentó que los usuarios «están abandonando» este medio de transporte «porque no pueden llegar tarde cada día». Alcoy, añadió, es «la prueba de esa desconexión ferroviaria», con una línea en vía única, sin electrificar y que tiene en Xàtiva su único enlace con el resto de la red.

Mulet denunció que la inversión para mejorar la línea Alcoy-Xàtiva-València y tener una conexión «sensata» sería «mínima» en comparación con lo que han costado las líneas de alta velocidad. También el portavoz municipal de Compromís en Alcoy, Màrius Ivorra, insistió en que «necesitamos una conexión rápida» y que la línea actual es «una de las más deficientes» del país en cuanto a sus características y su estado, y que por eso «cada vez registra menos usuarios cuando debería ser el eje vertebrador de estas comarcas». Asimismo, insistió en la necesidad de que el tren continúe hasta Alicante. Por su parte, la diputada autonómica Paqui Robles destacó la importancia de que «el transporte público esté al alcance de todo el mundo», mejorando el ferrocarril y permitiendo la intermodalidad con el autobús.