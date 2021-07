Alcoy prepara la IV Feria Modernista con estrictas medidas de seguridad

La IV edición de la Feria Modernista de Alcoy se hará realidad entre fuertes medidas de seguridad. El evento que en estos últimos cuatro años ha ido haciéndose un hueco en el calendario cultural y festivo de la ciudad de los puentes se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre bajo el título «La màgia del Passat». Entre todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Concejalía de Turismo figura la configuración del programa de actividades que, aunque peculiar, no dejará a nadie indiferentes y hará que la edición escriba una nueva página en la historia del modernismo alcoyano.

Charlas, exposiciones, ofertas de restauración y gastronomía y sobre todo muchas dosis de historia, cultura y recuerdos configurarán la IV edición de la Feria Modernista. La edil Lorena Zamorano indicó durante la presentación de la imagen del evento y de la programación que «se está trabajando para que sea una realidad». «Está claro que hasta el último momento habrá cosas que no sabremos si se podrán realizar o no pero pensamos que toda la parte divulgativa que se realiza entre semana, que responde a charlas y exposiciones, no tendrán ningún problema cumpliendo aforos. Por otra parte, queda un poco en el aire todo lo que se prepara para el fin de semana, que en todo momento atenderán a las condiciones sanitarias», señaló.

La imagen que dirigirá toda la campaña estará basada en la magia, a diferencia de otros años que ha estado personalizada en algún personaje clave de la época. «Sabemos que aunque se podrá celebrar no será una edición igual que la de otros años, y no queríamos dedicarla a nadie de forma concreta, sino utilizar ese apelativo a la magia como impulso para salir de esta complicada época que se está viviendo», explicó Zamorano. A nivel promocional, a diferencia de otros años, la edil de Turismo puntualizó que «va a ser mucho más comedida. Conforme está la situación actualmente no vamos a exponer cartelería ni publicidad por toda la comunidad si luego no se puede garantizar que todo el mundo pueda venir a Alcoy a disfrutar de la Feria. Hay que ser cautos y apelar en todo momentos a la seguridad».

Divulgación cultural

El Centro Alcoyano de Estudios Históricos y Arqueológicos (CAEHA) llevará a cabo un amplio ciclo de conferencias, al igual que en otras ediciones. De esta forma se transmite tanto a la ciudadanía como a los posibles visitantes el valor cultural e histórico que tiene la Feria Modernista.

La primera se realizará el 20 de septiembre a las 19.30 horas en la sala Ágora, a cargo de Álvaro Verdú, y a través de una serie de imágenes y fotografías se realizará un recorrido por el Alcoy de finales del siglo XIX y principios del XX en el que se podrán ver calles y edificios que han desaparecido o se han reconvertido y que han dado lugar a una remodelación urbanística, así como apreciar las particularidades de la época y ver la transformación de la ciudad.

La otra tendrá lugar el 23 de septiembre de la mano de Keren Juan. En ella se hablará sobre la feminización de la religión en el siglo XIX.

Oferta comercial

La Asociación de Comerciantes «AlCentro» volverá a realizar la ruta de la indumentaria que implica la decoración de escaparates con tintes de la época. En materia de restauración volverá la ruta del vermut, en la que la establecimientos de hostelería del centro ofrecerán tapas para acompañar esta bebida que era clave en la época. En esta actividad este año se cuenta con la colaboración de la Asociación Samarita, que organiza un concurso para elegir a la mejor tapa de toda la ruta. Se podrán conseguir también los típicos vasos que ya han quedado como un icono de esta actividad. La Coral Polifónica Alcoyana ofrecerá también un concierto al aire libre en La Glorieta el sábado 25 de septiembre a las 12 horas.

En esta ocasión el concierto será especial ya que implicará a la ciudadanía que quiera. En las semanas previas la entidad convocará en la plaza de Sant Francesc unos ensayos populares en los que todos aquellos que quieran podrán participar para ensayar alguna de las canciones de la época que forman parte del CD que la Polifónica Alcoyana editó en la primera edición de la Feria Modernista.

Durante el mes de julio y agosto, y conforme vaya evolucionando la situación sanitaria, el Ayuntamiento de Alcoy y las entidades colaboradoras continuarán presentando actividades para que esta IV edición de la Feria Modernista sea una realidad.

Cabe destacar que las anteriores ediciones han sido suscritas por la ciudadanía alcoyana, así como por multitud de visitantes de los municipios de alrededor así como parte de la Comunidad y algunos puntos de España. Las cifras tanto económicas como de público han forjado este evento, que nació como una iniciativa más y se ha convertido junto a las Fiestas de Moros y Cristianos y el «Nadal Alcoià» en uno de los grades atractivos culturales y turísticos de la ciudad de Alcoy.

Ahora queda esperar a que esta IV edición vuelva a hacer historia, aunque en otros parámetros, y pueda forjar así su continuidad ya que cada año el Ayuntamiento trabaja para que la programación sea más amplia y recoja todas las colaboraciones posibles.