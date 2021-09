Alfredo Rizo: «Los quirófanos funcionarían al 100% solo con 4 anestesistas más y se reducirían las listas de espera»

Denuncian la falta de médicos en el departamento de Salud de Alcoy. Dicen que no es un destino atractivo. ¿Por qué?

No es atractivo porque los contratos en un principio no fueron de calidad, porque hay determinados servicios que no se han terminado de implementar y porque es un hospital de una comarca periférica.

¿El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy es el único con estos problemas?

No somos el único hospital con este problema, aunque yo creo que ahora mismo somos el que peor está de la Comunidad Valenciana.

¿Cuáles son las principales carencias?

La falta de especialistas en determinados servicios clave, como el de anestesia. Esto determina que todo el bloque quirúrgico esté francamente devastado. La falta de anestesistas implica que hay un solo facultativo especialista de guardia diario, que son once, de al menos dieciséis que deberíamos tener, y de estos once, además, hay tres que están en reducciones de jornada legales.

La espera media es de siete meses para cirugías de tumores malignos en dermatología y dos años y medio para una prótesis de rodilla

¿Cómo afecta esto a los pacientes?

La media de lista de espera de todos los servicios quirúrgicos es de casi un año. Hay algunos en que la demora es dramáticamente devastadora. Pongamos ejemplos concretos. En cirugía general un año, en traumatología hasta dos años y medio para una prótesis de rodilla, en dermatología siete meses para cirugías de tumores malignos, otorrinos y oftalmólogos tienen un quirófano a la semana y un largo etcétera.

¿Y a los facultativos?

¿Quién termina una especialidad y se viene al Hospital de Alcoy sabiendo esto? ¿Va a venir un otorrino a operar un día a la semana? Acabas de terminar y quieres comerte el mundo con 28 ó 29 años y ¿te vas a venir al Hospital de Alcoy para no poder operar? No. Además, el problema ya no es que no quieran venir, sino que llegará el momento en que empiecen a irse, porque tenemos especialistas jóvenes muy bien formados que no han acabado su especialidad para sentarse frente a un ordenador y no operar.

Otro problema que se dio a conocer en la última concentración es el «mal» funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de colón...

El programa de detección precoz de cáncer de colón en estos momentos es un desastre. Cuando se establece una sospecha a través de la prueba de sangre oculta en heces lo ideal es hacer una colonoscopia de forma inmediata, pero en la práctica es difícil que sea inmediata, por lo que vamos a poner un plazo de dos meses, como mucho tres. Si llegamos a seis ya estamos en un mal programa de detección precoz, y ahora mismo en el Hospital de Alcoy estamos en once meses.

Compartir especialistas con otros hospitales es una solución rápida y que ya se aplicó cuando faltaban radiólogos

¿Por qué esta demora?

Porque no tenemos suficientes recursos. El servicio de digestivo está bajo mínimos y, además, está asumiendo la sedación de las colonoscopias por falta de anestesistas.

Vuelve a destacar la falta de especialistas en anestesia...

Es que en este hospital la falta de anestesistas establece que el funcionamiento de quirófanos esté al 50%, que no tengamos unidad del dolor, no haya unidad de críticos, que en técnicas endoscópicas o de radiología asuman la sedación otros especialistas que no son los que deberían. Y esto, al final, es un problema de salud para la población.

¿Qué soluciones proponen?

Hace años este hospital tuvo un problema similar de falta de especialistas en radiología. En aquel momento se consiguió que gente que no quería venir a Alcoy porque no soltar el enganche que podía tener un hospital central, como el General de Alicante o La Fe de Valencia, trabajara tres días aquí y dos en el otro, pagando esa vacante el de Alcoy. Esto no garantiza continuidad, pero sí una solución rápida del problema y pensamos se podría aplicar para contratar anestesistas. Solo con cuatro especialistas tres días a la semana se reducirían mucho las listas de espera, ya que se podrían poner el 100% de los quirófanos a funcionar.

Los problemas se dan en otros ámbitos del departamento...

Así es. Hay pueblos más pequeños que durante este verano no han tenido asistencia, otros que comparten médico con muchas poblaciones cercanas, pero además los recursos tecnológicos son tan obsoletos que hay facultativos que no pueden consultar historias clínicas o recetar fármacos. También en la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) hay falta de personal y, además, no llega a los pueblos. Pero faltan también internistas, al menos dos, urgencias es otro punto de descontrol y mal funcionamiento del hospital...

No vamos a parar hasta que hayan soluciones. Habrá una manifestación en el mes de octubre en la plaza de España

El nuevo director médico ha abierto la puerta al diálogo...

Sí, ha abierto una puerta al diálogo y el gerente ha seguido sus pasos y ya se ha reunido una vez conmigo. No queremos que se quede en palabras, por eso les hemos dicho que vamos a mantener las protestas hasta que haya soluciones. El nuevo director ha asegurado que estamos en el mismo bando y si va a liderar las reivindicaciones, efectivamente lo estamos, si no hay hechos no estamos en el mismo bando. Sabemos que van a reunirse con Sanidad y que van a abordar los problemas y las posibles soluciones.

¿Están preparando nuevas movilizaciones? ¿Qué objetivos plantean?

Sin duda. En este momento no tenemos claro cuáles son los tiempos, pero vamos a seguir con las concentraciones en el hospital y tenemos la idea de empezar a planificar, de la mano de la plataforma de usuarios, una manifestación un sábado de octubre en la plaza de España. Antes también tendremos una reunión con el director médico para calibrar cuáles son los cambios.