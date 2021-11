Roberto Perona: «En las empresas la excelencia aún tiene que unirse a la práctica»

Roberto Perona, estudiante en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha accedido al puesto número 19 del Ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA), en la modalidad «Arquitectura e Ingeniería», con una nota media de 9’38. Es graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y consciente de sus buenos resultados académicos, cuando vio en Instagram el anuncio de este ranking no lo dudó un instante y se presentó a probar suerte. «Pensé que era a nivel nacional y que podía haber mucha gente mejor que yo pero aún así siempre digo que uno no debe perder la ilusión por lo que quiere y me presenté», señala. Ahora, incluido en este top 20 español, va a terminar el TFM del Máster en Diseño de Piezas y Moldes para Inyección de Plástico y va a iniciar un nuevo empleo en el departamento de I+D de una empresa ibense.

La de Roberto Perona es una historia de superación ya que no lo tuvo nada fácil en sus primeras etapas educativas, llegando a lo más alto gracias a su esfuerzo.

¿Cuáles son los méritos que le han hecho entrar en este ranking?

En definitiva creo que es un reconocimiento a todo el esfuerzo que he realizado durante toda la carrera. Cuando recibí el primero, de los dos reconocimientos que me han dado a mejor expediente en la universidad, vi que podía esforzarme más y es ahí cuando me focalicé en mejor más si cabe mis resultados. A este me presenté yo al ver un anuncio en Instagram y aunque lo veía difícil porque era a nivel nacional, pero al final el sueño se ha convertido realidad.

¿Cree que la excelencia académica es un sello de garantía a la hora de tener trabajo?

En mi caso he de reconocer que mientras he cursado el máster busqué trabajo y me salió enseguida pero la realidad es que en muchas empresas la excelencia todavía tiene que ir ligada a la práctica y muchas veces si no te dan la oportunidad esa práctica nunca puede llegar. Los buenos resultados puedo decir que en mi caso tras la repercusión mediática y el boca a boca me han ofrecido varias oportunidades laborales pero es cierto que no es lo habitual.

¿En este caso piensa que la FP aporta más capacidad práctica y que es por eso por lo que las empresas requieren antes a alumnos de FP que universitarios?

Es una de las ventajas que los diferencia respecto a los universitarios y creo que es muy positiva y que debería trasladarse a la forma educativa universitaria. En mi caso en el campus hemos tocado a nivel práctico casi todo, pero es cierto que una persona que estudio un FP de automoción, sale habiendo desmontado un motor y cuando llega al taller no lo ha visto únicamente en los apuntes sino que lo ha tocado y sabe a lo que se enfrenta y quizás esto es lo que quieren ahora las empresas.

¿Un alumno que estudie en un campus pequeños tiene desventajas a nivel de proyección académica?

Mucha gente lo piensa así pero yo soy un ejemplo de que si quieres puedes conseguir y llegar donde tú mismo te propongas. Además un campus pequeño como el mío permite que llegues al profesorado con mayor facilidad o que una duda sea resuelta en la propia clase. En las facultades en las que hay 200 alumnos por clase a veces acceder al profesor es todo un reto. Así que no hay que desanimarse, hay que saber aprovechar las oportunidades que a uno le llegan y sacarles el máximo partido. Yo no entré en la carrera que quería y luego me cambié y he conseguido más de lo que imaginaba.

Actualmente, ¿cuáles son sus previsiones académicas y laborales?

Voy a terminar el TFM y empiezo hoy a trabajar en el departamento de I+D de una empresa en Ibi. No descarto seguir estudiando y por supuesto aprendiendo, esta rueda no debe parar nunca pero al haberme centrado y exigido tanto en la etapa de estudiante quiero disfrutar un poco del inicio de mi etapa laboral.

¿De qué se siente más orgulloso a nivel personal?

De haber ayudado a todos los compañeros que me lo han pedido. A pesar de mis calificaciones nunca he sido receloso de mis apuntes o trabajos, siempre he dejado y explicado todo lo que me han pedido. En ocasiones los compañeros que usaban mis materiales han sacado mejores notas pero nunca lo he visto como una amenaza al contrario me he sentido reconfortado.