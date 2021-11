Alcoy adelanta una semana el encendido de su enramada navideña

El «Nadal Alcoià» ya viste las calles de Alcoy. El encendido de la enramada navideña marca todos los años el pistoletazo de salida de este tiempo mágico que define a la ciudad de los puentes como la capital navideña de la provincia. Este año el Ayuntamiento ha decidido encender el alumbrado una semana antes para propiciar ya este mismo fin de semana que la ciudadanía salga y ya pueda realizar sus compras en este fin de semana lleno de promociones acompañados de ambiente navideño. En la noche de ayer al encendido del alumbrado se sumó la descubierta del cartel que anuncia el acto de la cabalgata que este año volverá a las calles de la ciudad aunque con restricciones. Estos dos hechos abren un programa navideño repleto de actividades muchas de las cuales el pasado año no se pudieron realizar por motivos sanitarios y este año vuelven con fuerza para que vecinos y visitantes conozcan la esencia del «Nadal Alcoià».

Alcoy inició ayer una de las épocas más mágicas de la ciudad y también que mayor identidad tanto turística como cultural aporta a su ciudad, el «Nadal Alcoià». La tradicional enramada navideña que alumbra el recorrido de la cabalgata así como el resto de motivos lumínicos que indican que la Navidad se acerca ya están encendidos. Este año el Ayuntamiento ha encendido una semana antes este alumbrado para como potenciar el ambiente navideño e impulsar este fin de semana de compras por las campañas promocionales del Black Friday.

El anuncio de su llegada

En la noche de ayer también se descubrió el cartel anunciador de la CXXXVII Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy que este año, volverá a llenar las calles de la ciudad aunque con restricciones para atender a la situación sanitaria actual. La obra ganadora, como ya se anunció a principios de noviembre ha sido Ana Bella. La diseñadora natural de Banyeres indicó que «este año era especial porque el pasado año no tuvimos unas navidades tradicionales y ver que este año la situación ha mejorado y la vamos a poder celebrar pues digamos que es el impulso o la inspiración que utilicé para poner a crear el cartel». Puntualizó que «es un reflejo de la ilusión de grandes y pequeños y sobre todo quise reflejar algunos elementos que desde mi punto de vista definen tanto el Nadal Alcoià, como el paje y los tres camellos, así como elementos propios de la ciudad como son el campanario, sus puentes, etc; como característica diferenciadora quise imitar la textura del cartón para reflejar las cajas que llevan los pajes con los regalos a los niños y niñas de la ciudad y que sin duda es uno de los elementos más característicos de la cabalgata alcoyana. También quiero destacar que aunque sea un cartel que anuncie la llegada de los tres Reyes Magos no aparecen en el cartel para invitar a la gente a eso mismo a que si quiere verlos tenga que asistir a la propia cabalgata».

Con este acto multitud de vecinos y visitantes volverán a disfrutar del ambiente navideño de la ciudad de los puentes. Se prevé que la programación vuelva atraer a cantidad de turistas al igual que en años anteriores. Desde el Ayuntamiento se pide que la ciudadanía respete la normativa de cada actividad.