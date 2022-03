El PP presentará una enmienda a la totalidad del presupuesto del Ayuntamiento de Alcoy

El PP de Alcoy ha anunciado este jueves la presentación de una enmienda a la totalidad del presupuesto del Ayuntamiento para 2022. El principal partido en la oposición se basa en el informe de Intervención para afirmar que las cuentas que presenta el PSOE son “irreales”, por lo que aprobarlas “es una gran irresponsabilidad”.

El portavoz del PP, Quique Ruiz, ha explicado junto a la edil popular Amalia Payá que con la enmienda a la totalidad van a pedir “la retirada del presupuesto para que el Gobierno elabore unas nuevas cuentas atendiendo al informe de Intervención”. Ese informe advierte, según han denunciado, que el borrador presupuestario del PSOE es “desequilibrado” por "las excesivas previsiones de ingreso", así como "la excesiva dependencia del endeudamiento y de las subvenciones".

Ruiz ha detallado que Intervención alerta de que los ingresos "son insuficientes para cubrir todos los gastos". “Con este informe sobre la mesa, es imposible aprobar el presupuesto. El PSOE debe reelaborar las cuentas a partir de una previsión real de ingresos y de un ajuste en los gastos”, ha señalado.

En cuanto al desfase en la previsión de ingresos, la concejal Amalia Payá ha destacado el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, explicando que "el PSOE prevé recaudar en 2022 3,8 millones más que en 2021". “Para que este dato fuese cierto, se deberían construir entre 3.000 y 4.000 nuevas viviendas en un año. Es un auténtico despropósito”, ha manifestado. Según los populares, el informe de Intervención también alerta de que "la previsión del gobierno municipal produciría un mayor desequilibrio presupuestario”, por lo que insta a revisarla. “La propia Intervención está indicando la necesidad de rehacer el presupuesto”, ha zanjado Payá.

La regidora del PP ha detallado que la práctica de hinchar los ingresos se repite en otros impuestos y en la participación de tributos del Estado. De hecho, el citado informe de Intervención advierte, según los populares, de las previsiones de ingresos “excesivas” en respecto con lo cobrado en años anteriores.

Ese mismo documento también subraya que el Ayuntamiento “no cuenta con ingresos no financieros suficientes para acometer sus propios gastos”. Intervención, han insistido Ruiz y Payá, deja entrever que "el gobierno utiliza el préstamo no para financiar inversiones, sino para pagar gastos corrientes". Esta práctica "explica que haya proyectos pendientes de ejecutar desde el año 2013". Al respecto, el mismo informe apunta que "las inversiones no realizadas se acumulan cada año y complican su gestión y control”. “Estamos ante unos hechos muy preocupantes que vamos a investigar”, han precisado.

El portavoz del PP ha apelado al resto de grupos en la oposición a que actúen con responsabilidad y que, con el informe de Intervención sobre la mesa, rechacen las cuentas del PSOE y obliguen al gobierno a confeccionar un presupuesto “realista”.