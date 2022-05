La escasez de vivienda dificulta el desarrollo de políticas contra la despoblación en El Comtat

La falta de viviendas disponibles supone un gran contratiempo a la hora de atraer nuevos pobladores a zonas rurales como los pequeños municipios de la comarca de El Comtat y dificulta el desarrollo de las políticas orientadas a revertir la tendencia a perder habitantes. Por ello, tanto la administración autonómica y local como el ámbito académico y la empresa privada apelan a poner todos los medios posibles para ampliar la oferta de casas a la venta o en alquiler. Y, al mismo tiempo, concienciar a la población de estos municipios, particularmente a quienes disponen de una vivienda, para que la pongan en el mercado en unas condiciones asequibles.

Estos son algunos de los aspectos abordados en la jornada "La vivienda: realidades y necesidades en municipios en riesgo de despoblación", celebrada esta semana en Fageca y organizada por la Agenda Valenciana Antidespoblament, la Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de la localidad. El objetivo, tal y como fueron exponiendo los distintos intervinientes, era poner sobre la mesa el que a día de hoy constituye uno de los grandes problemas a la hora de luchar contra la despoblación, pero que no siempre es el más visible: la falta de vivienda.

Así, a priori puede parecer que en los pueblos pequeños hay mucha vivienda disponible, puesto que en estas localidades abundan las casas vacías o que no están habitadas con regularidad. Sin embargo, la escasa oferta de posibles lugares donde instalarse es un problema secular, como recordó el alcalde de Fageca, Ismael Vidal. "Hay muchas viviendas vacías, pero no están disponibles, o no están posicionadas". Además, señaló, en ocasiones "el problema es su estado o el precio que se pide". En ese sentido, también el profesor de Geografía Humana de la UA Xavier Amat apuntó que en el medio rural "lo que funciona, básicamente, es el boca a boca", hasta el punto de que en los portales habituales prácticamente no se ve oferta. "Eso hace que sea mucho más complicado" llegar a ese mercado, y "de alguna manera es un freno para atraer a potenciales pobladores.

Sobre esa cuestión, una de las intervenciones que mejor identificó esta problemática fue la de Inma Sancho, agente de desarrollo local de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat y autora de un Trabajo de Fin de Máster en Desarrollo Local en la UA específico sobre la escasez de viviendas en la Vall de Seta, el área más afectada por la despoblación en la comarca y en toda la provincia de Alicante. "Muchas veces hay que ir a los pueblos a preguntar al alcalde o en el bar" si hay allí casas para alquilar, lo cual supone un grandísimo lastre. Además, recalcó, "la mayoría de ocasiones las casas solo están disponibles para el verano", es decir, la vivienda se piensa más como un bien vacacional, no hay una conciencia de que alguien pueda querer instalarse en la localidad, e incluso a veces "se alquilan siempre a las mismas personas, apalabrándose de un año para otro".

La agente de desarrollo local abundó en esos problemas de mentalidad: "Hay quien busca vender su vivienda sobre todo a extranjeros, hasta el punto de que los anuncios en los portales inmobiliarios están solo en inglés, ofreciendo la proximidad a la costa como un atractivo, y no sé si ese tipo de perfil es el que quiere venir a los pueblos". Y agregó que, además, "muchas de las casas están para rehabilitar, y eso necesita de un dinero del que no todo el mundo dispone". En este sentido, Gabriel Cantó, técnico de la oficina Xaloc de vivienda de la Generalitat que hay en la misma Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, coincidió en que gran parte de las viviendas "no tienen climatización ni aislamientos térmicos, y generalmente están envejecidas".

Con todo, Cantó se mostró optimista porque desde la oficina Xaloc se han gestionado algunos casos de personas jóvenes que han heredado una casa en un pueblo y desean rehabilitarla. El técnico matizó que es algo minoritario, pero confió en que poco a poco pueda ir en crecimiento, gracias en parte al impulso de las políticas públicas que se lleven a cabo. Ese es un punto que ya había citado al principio el profesor de la UA Antonio Martínez Puche, director de la Cátedra Avant contra la despoblación en esta institución académica, quien recordó que, pese al papel que el sector privado tiene en este tema, la administración debe "generar condiciones" para que se den las condiciones de haber vivienda disponible.

Acciones coordinadas de la Generalitat

La jornada contó con la participación de diferentes representantes de la Generalitat, que coincidieron en señalar las acciones que se realizan en materia de vivienda en zonas rurales desde distintos departamentos, de una manera coordinada. Entre ellos, la directora general de la Agenda Avant, Jeanette Segarra, quien recordó que se trata de un tema "fundamental", y que a los problemas expuestos por otros ponentes se añadía el que muchas casas "por su valor sentimental, son intocables". Aludió, entre otros aspectos, al futuro desarrollo de una plataforma donde se pongan todas las ofertas habitacionales en el medio rural, y las personas interesadas vean qué oportunidades va a tener para poder instalarse.

La directora general recalcó que "tenemos que trabajar de forma transversal" y al mismo tiempo "focalizada hacia el medio rural", recogiendo intervenciones anteriores como la del secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, quien destacó el "consenso" existente en esta materia y aludió a políticas como plan de financiación para que los municipios compren viviendas, o las ayudas a la recuperación, así como a los fondos europeos. También la secretaria autonómica Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad, Laura Soto, explicó que se trabaja "para que haya una mirada especial al medio rural" colaborando con agentes inmobiliarios, para facilitar que haya viviendas "a un alquiler asequible", y aludió a políticas como la Xarxa Lloga, puesta en marcha para "movilizar vivienda deshabitada" hacia el alquiler.