El Teatro Principal de Alcoy sigue a la espera de mejoras para poder tener una programación estable

El Teatro Principal de Alcoy reabre puntualmente sus puertas esta semana como una de las sedes de la Mostra de dramaturgia que se está celebrando, pero continúa a la espera de que se acometan mejoras en su interior para poder tener una programación estable. Y, en consecuencia, para que vuelva a estar abierto de manera habitual. La situación se prolonga desde hace ya más de cuatro años, después de que en febrero de 2018 caducara el contrato a través del cual la compañía teatral La Dependent se hacía cargo de la gestión de la sala.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento vienen denunciando públicamente esta circunstancia de forma periódica; el último en hacerlo ha sido Guanyar Alcoi, que reclama "una solución urgente" para el espacio cultural. Como ya explicó hace unos pocos meses en pleno el propio concejal de Cultura, Raül Llopis, el teatro necesita ser dotado de un sistema de climatización, así como de la renovación del sistema eléctrico, y hay además que cambiar el telón ignífugo por otro, dado que el actual contiene amianto, un material cuyo uso está en la actualidad prohibido y que va eliminándose de forma progresiva de todas las instalaciones donde aún está presente. Esas actuaciones, sin embargo, no parece que vayan a realizarse a corto plazo.

La edil de Guanyar Sandra Obiol critica que el Ayuntamiento no se haya presentado a la reciente convocatoria de la Generalitat de ayudas para renovar instalaciones teatrales, y aunque hay un proyecto para instalar la climatización a través de los Presupuestos Participativos del gobierno autonómico, considera que no es suficiente. Obiol lamenta que "el Principal es un espacio importantísimo para Alcoy" y para la actividad cultural, y que si no se interviene en su remodelación "estará cada vez más degradado", quizá "hasta el punto de no tener solución".

El equipo de gobierno ha defendido en todo momento que el Principal no está cerrado, sino que carece de una programación estable, un argumento que para Obiol tampoco resulta válido. "Como no tenemos política cultural, pasa esto; todos en Alcoy sabemos que el Principal no está abierto", afirma. La concejal insiste en que "la política cultural es una oportunidad para Alcoy", en tanto que la ciudad ha destacado históricamente por su actividad en este sector y mantiene un renombre, pero denuncia que "el equipo de gobierno no hace nada, igual que antes no hizo nada el PP" por impulsarla.

El concejal de Cultura, por su parte, reitera que "el Teatro Principal nunca ha estado cerrado", sino que a lo largo de estos años "ha albergado todo tipo de actividades; lo que pasa es que no hay una programación habitual", aunque las ocasiones más singulares en que se abre son para la Mostra de Teatre y el Betlem de Tirisiti. Raül Llopis recuerda que el proyecto de climatización se ha presentado a los Presupuestos Participativos de la Generalitat, aunque se está encontrando con objeciones por parte del gobierno autonómico en lo que respecta a su viabilidad, y asegura que se trabaja en solucionar los aspectos de la instalación eléctrica y el telón ignífugo. No obstante, señala, "no es tan fácil licitarlo todo a la vez" por su elevado coste. Asimismo, asegura que "estamos explorando todo tipo de fórmulas" para que el espacio "tenga una gestión técnica".

Llopis también recuerda que "el teatro pasa revisiones, avaladas por técnicos", por lo que el hecho de que se abra solo esporádicamente no tiene nada que ver con cuestiones de seguridad. El concejal hace hincapié, en este sentido, en que las actuaciones previstas en el recinto son mejoras, pero no hay ningún tipo de deficiencias que impidan la actividad. De hecho, este martes el Principal ha acogido la representación de la obra "Vesània", dentro de la Mostra de Teatre. La función se ha visto alterada por el breve corte de luz que se ha producido durante la tormenta que ha caído en Alcoy a esa hora de la tarde, y aunque esta circunstancia no ha tenido nada que ver con la sala sino que ha afectado a todo el centro de la ciudad. El espectáculo, en cualquier caso, se ha podido retomar unos pocos minutos después y ha seguido con total normalidad.