El PSOE de Alcoy aprueba junto a la derecha en pleno las bases del nuevo servicio de agua para los próximos 15 años

La corporación de Alcoy se marcha de vacaciones tras una última discusión. La aprobación del estudio de viabilidad del nuevo servicio del agua, para el abastecimiento y saneamiento ha salido adelante con el voto favorable del PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito y la oposición de Compromís, Podem y Guanyar; pese a que estaba previsto que todos los grupos menos el socialista se abstuvieran.

La votación extraordinaria ha sido, precisamente, la de mayor discusión, tras los 28 puntos ordinarios que preveía el pleno de este viernes. Las bases del nuevo servicio que saldrá a concurso plantean una duración del contrato de 15 años, 10 de ellos fijos y 5 en una prórroga única. Una duración que corresponde al periodo necesario para amortizar las inversiones.

El servicio conllevará inversiones por casi 7 millones de euros para la mejora de la red y la instalación de contadores

Y es que el servicio, además, conllevará un coste de 4.380.100 euros para implantar la telelectura de contadores en un plazo de 5 años, la construcción de un depósito en Serelles y de un pozo en San Antonio, y la activación del ya existente en el Barranc del Sinc. Junto a esta inversión, se prevé otra de 2.495.195 euros para la mejora de la red.

Jordi Martínez, vicealcalde de Alcoy y portavoz del PSOE, ha solicitado a todos los partidos que sus intervenciones las hagan pensando en "mejorar la vida de los alcoyanos" porque, ha considerado, "cuanto antes saquemos el estudio, más beneficioso será".

Una postura en la que ha encontrado el apoyo casi total del PP, que estaba previsto que se abstuviera, al igual que el resto de grupos de la corporación, aunque estos han dejado claro que su mano está "extendida", pero "no abierta", como ha indicado su portavoz, Quique Ruiz. "Uno de los objetivos de esta legislatura era desbloquear los servicios básicos. Nos vemos en la obligación de acabar con la provisionalidad porque no estamos el servicio que los vecinos merecen", ha apuntado Ruiz.

"Nos vemos en la obligación de acabar con la provisionalidad del servicio" Quique Ruiz - PP

Con mayor escepticismo han votado desde Ciudadanos, quienes han insistido en que su voto favorable es solo por el estudio de viabilidad, y han añadido que "si fuera definitivo no podríamos apoyarlo" porque el informe se ha presentado "con solo dos días de antelación", según su portavoz, Rosa María García.

Por su parte, Vox ha señalado que votan a favor porque "siempre intentaremos favorecer a la ciudadanía, aunque otros digan que no", en palabras de su portavoz, David Abad.

Marcos Martínez, en cambio, ha dirigido su crítica a los tres partidos que han votado en contra, a los que han recriminado que sigan centrados en el modelo público o privado: "No se puede vincular todo al primer paso. Lo lógico ahora es votar que sea el mejor contrato posible, lo otro ya está decidido".

Sin embargo, los tres partidos de izquierda que han votado en contra han justificado su negativa. Mario Ivorra, portavoz de Compromís, ha apuntado que tienen "dudas", en especial en el "reaprovechamiento del agua", porque, ha indicado, ya estaba en el contrato actual y no se ha llegado hacer. "Nos gustaría que se establecieran responsabilidades a las empresas", ha añadido.

"Nos gustaría que se establecieran responsabilidades a las empresas" Mario Ivorra - Compromís

El portavoz de Podem, Aarón Ferrándiz, ha señalado que "no es este el modelo que nos gusta, pensamos que perpetúa un modelo obsoleto". Además, ha criticado la larga duración del contrato y ha indicado que no le han dado apoyo porque piensan "que no es mejor para la ciudadanía".

Más crítico, si cabe, se ha manifestado el portavoz de Guanyar, Pablo González, quien ha indicado que "no nos encontrará con socios de la derecha para votar modelos de la derecha" y ha cuestionado el apoyo de Vox. González ha indicado que el rendimiento de la red es "muy mejorable" y ha apuntado que PP y PSOE "discuten pero luego en estos asuntos siempre se ponen de acuerdo".

"Les pido encarecidamente que aporten. Con la intransigencia es muy difícil gobernar" Jordi Martínez - Vicealcalde de Alcoy

Jordi Martínez, sin embargo, ha recogido el guante y les ha recordado sus coincidencias con Vox y el PP en otras ocasiones y ha pedido "encarecidamente" a los grupos de izquierda "que aporten" porque "con la intransigencia es muy difícil gobernar". Además, ha defendido la prórroga porque, considera, "es un sistema normal en los contratos".