La reforma del instituto Andreu Sempere lleva “en el aire” más de nueve meses. El Ayuntamiento de Alcoy sacó a concurso las obras destinadas a la remodelación del centro en diciembre del año pasado pero, de momento, el aumento de precios de las materias primas, provocado en gran parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha hecho que la reforma del centro esté parada desde diciembre de 2021.

El precio base del primer plan fue de más de 3,7 millones de euros. Ahora, el Ayuntamiento de Alcoy, a la espera de la respuesta por parte de la Conselleria, la nueva idea de proyecto rondará los 6.100.000 millones de euros.

Las críticas por parte de la oposición son cada vez más recurrentes. Ayer mismo, el PP de Alcoy redactaba un comunicado en el que criticaba el Plan Edificant de Ximo Puig y en el que expresaba que “desde el 2017 el PSOE solo ha sido capaz de aprovechar un millón de euros para realizar mejoras en los colegios Horta Major, Sant Vicent, El Romeral y Miguel Hernández, así como en la Escuela Ofcial de Idiomas y el colegio Tomás Llácer”.

El caso del Andreu Sempere es “preocupante”, añadió el comunicado de los populares alcoyanos. Payá pidió ayer mismo al PSOE “que vuelva a licitar el nuevo proyecto para que las obras puedan comenzar, como muy tarde, durante el verano del año que viene”.

El concejal de educación del municipio alcoyano, Jordi Silvestre, comenta que el problema no es que no queramos hacer la reforma, depende de los precios y costes de las materias primas: “El proyecto de obra salió a concurso en diciembre del año pasado y se quedó desierto. La principal razón de la falta de empresas ha sido y es el aumento de las materias primas, eso hace que los costes sean mayores. Es un tema exclusivamente de materias primas y de costes”.

La comunicación entre el Ayuntamiento de Alcoy y el instituto es completa, explica el edil alcoyano: “En todo momento se ha consensuado todo con el centro. Hemos tenido un contacto estrecho con el instituto y saben todo lo que ha ido sucediendo. Estamos en contacto con ellos. A raíz del alza de los precios de las materias primas, no se ha presentado nadie para la reforma”.

“En la primera licitación se quedaron fuera algunas de las actuaciones e ideas de reforma que el centro quería incorporar. Ahora, con el nuevo proyecto, está todo incluido. El instituto Andreu Sempere ha añadido más ideas y planes de reforma en aulas”, afirma Silvestre. El IES Andreu Sempere ha añadido, también, las actuaciones ADA (Aulas de Docencia Avanzada), adecuar una pista deportiva y actuaciones relaciones con la conexión y de acceso.

Jordi hace hincapié en que los procesos no siempre son como uno desearía. La sensación de ‘dejadez’ o gran retraso en el proyecto es una de las cosas que los alcoyanos pueden tener pero, la realidad es distinta: “Estamos a la espera de la Conselleria. Cuando tengamos la confirmación solicitaremos una nueva delegación de competencias y cuando la tengamos, prepararemos la licitación que será mucho más rápida. La Conselleria nos da dinero para realizar los proyectos pero el personal lo ponemos nosotros. Hay varios procesos administrativos que son más rápidos y, a veces, más lentos. A veces las cosas se retrasan. La gente puede pensar que no estamos trabajando en el proyecto y puede tener una sensación de dejadez, pero no es así. Hay varios trámites”.

Además, critica que el PP diese datos incorrectos. Desde el Ayuntamiento apuntan que es un proceso que lleva su tiempo y que el final está más cerca: “Ayer el PP comentaba que el 90% del Plan Edificant está por realizar, pero no es correcto. De 9 planes que teníamos por hacer, hemos completado 6, es un 66%. En total hemos conseguido la reforma de los colegios e institutos Miguel Hernández, Sant Vicent, Horta Major, la Escuela Oficial de Idiomas y por último el Tomás Llácer. Queda todavía el IES Andreu Sempere, Costes Baixes y pare Vitòria”.

“Al final hay que recalcar el compromiso por parte de la Generalitat, estas cosas hay que decirlas con cautela. Estamos en un proceso de espera y cuando la Conselleria acepte, los trámites serán más rápidos”, finalizaba Silvestre.