Pau, Lucas, Emma, papá, Javi, Jorge o Nacho son algunos de los nombres que se pueden leer sobre paquetes a modo de regalo envueltos en el tradicional papel marrón. Es lo que recoge el nuevo cartel anunciador de la CXXXVIII Cabalgata de Reyes Magos de la Ciudad de Alcoy. Una obra creada por la artista alcoyana Rebeca Jover, bajo el lema “La màgia de trobar-nos”,, con la que ha ganado el concurso para escoger este cartel que representa uno de los actos más importantes e histórico del municipio.

Su obra ha conseguido el premio único de 1.200 euros y será colgado el próximo sábado 3 de diciembre a las 18:30 horas en la fachada del Ayuntamiento, según informó el Ayuntamiento en un comunicado. Al concurso se presentaron un total de 34 propuestas dentro del plazo establecido, de las cuales 12 fueron eliminadas en una primera ronda de votaciones y otros 17 fueron descartados en las dos siguientes. Finalmente, el jurado escogió a cinco finalistas y los valoró atendiendo a criterios como la técnica utilizada, los colores empleados, la composición simétrica matemática, la tipografía, la originalidad o la presentación, entre otros.

Como resultado, acordaron por unanimidad que el cartel número 7, presentado por Rebeca Jover Fernández fuera el ganador y otorgaron una mención especial a otros dos carteles, presentados respectivamente por Regina Vicente Pastor y Andrés del Moral Montero.

El jurado ha estado compuesto por Lorena Macias, profesora de la sección de Adultos de Dibujo y Pintura en l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi; Beatriz Galiana Cardona, profesora de Diseño Gráfico de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi; Silvia Sempere Ripoll, profesora del Campus de Alcoy de la UPV; Nuria Verdú Verdú, directora del departamento de Dibujo del Instituto de Educación Secundaria Andreu Sempere; y Mónica Jover Calvo, pintora y asesora artística de la Asociación de San Jorge.

Además, por segundo año consecutivo se contó con un miembro propuesto por el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Alcoy, que en esta ocasión fue Iker González Pérez. Como secretaria del jurado actuó la funcionaria del Ayuntamiento de Alcoy, Patricia Doncel Esteve y ejerció como presidenta del mismo la concejal de Fiestas, Carolina Ortiz Pineda.

La edil ha destacado el incremento de obras presentadas respecto a la anterior edición del concurso y ha valorado la calidad de todos los trabajos, subrayando la apuesta por el diseño y la variedad de estilos. Ortiz ha animado a la participación en futuras ediciones y respecto a la obra ganadora indica que “el jurado ha valorado especialmente la innovación y el diseño de un cartel que cumple además con la premisa fundamental de este concurso: estar dirigido a la infancia y al carácter ilusionante de nuestra Cabalgata”.

Biografía y trayectoria

Rebeca Jover, nació en Alcoy el 1 de marzo de 1995. En 2013 abandonó su ciudad natal y se trasladó a vivir a Madrid donde estudió Bellas Artes -y Animación 2D y 3D y Aplicaciones en Tiempo Real- y Diseño Gráfico y Moda en la Universidad Francisco de Vitoria. Allí creció como artista y como persona, desarrollando poco a poco su estilo como creadora. Se fue a vivir a Paris en el año 2015, donde realizó su Erasmus, y conoció nuevos horizontes del mundo del arte. En 2016 se trasladó a Londres a estudiar Diseño Gráfico en Saint Martins (UAL-University of the Arts London).

Tras graduarse en Madrid en 2017, ingresó en el grado de Diseño en la misma universidad para perfeccionar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas sin nunca perder de vista su sueño. En 2018 terminó Diseño y estudió Marketing que le aportó nuevas herramientas para poder expandir su arte. Actualmente trabaja en su propio estudio.

Ha colaborado, obtenido premios y expuesto su trabajo con firmas como Elisabeth Arden, Kiko Milano, MÓ, Marbella Club Hotel, Germaine de Capuccini, Cervezas Alhambra, The New York Film Academy, Museo del Traje, Antena 3, Atresmedia, la serie Galerías Velvet, Producto Fresco, Fundación Showing Film Awards & Showing Music Awards, The Extreme Collection, Ka International, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, Pasarela Emerge, Central del Diseño de Matadero Madrid, Madrid es Moda o Wolflamb.

Beca Jover es una artista e ilustradora especializada en sector fashion, luxury & inspirational. Se caracteriza por su inconfundible estilo caracterizado por su elegante trazo negro con una atmósfera minimalista. Con tan solo un toque de color combinado con su mundo en blanco y negro nos traslada a una atmósfera que bebe del glamour, la moda y la prosperidad de las décadas de los 50 y 60.

El figurinismo, la feminidad y la moda forman parte de sus pilares fundamentales. El crecimiento y la mejora personal son su eje fundamental, por ello los mensajes de sus obras suelen ser inspiradores y motivadores. En sus redes sociales expone su trabajo, en ocasiones mezclando objetos cotidianos con la creatividad y logrando crear composiciones asombrosas, como si fueran vistas desde la inocencia del ojo de una niña que rebosa de imaginación.