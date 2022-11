"Con el cambio climático, los incendios son de sexta generación"

Cristina Monge Lasierra es politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática y en especial la gobernanza para la transición ecológica. Monge es una de las ponentes de la XIX Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy. Su conferencia para este martes "No te sacrifiques por el futuro del planeta" va a versar sobre las evidencias de cómo el cambio climático está impactando en nuestras vidas.

¿Qué viene a decir "No te sacrifiques por el futuro del planeta"?

En cuestiones que tienen que ver con transición ambiental hay determinados mitos que cuestiono. Por eso ese título provocador. Uno de ellos, es que el principal problema del cambio climático no afecta al planeta, sino que afecta a los seres vivos que vivimos en él, con lo cual creo que hay que poner ahí el acento. Estamos viendo que el cambio climático ya no es una cuestión de futuro, sino de presente. También cuestiono la idea de sacrificio asociado a la transición ecológica, es una transición que creo que debemos vivir desde la certeza de que vamos a vivir mejor y no tiene por qué suponer un sacrificio.

Si el cambio climático, como dice, ya no es un problema de futuro sino de presente, ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie?

Muchas cosas. Lo primero reivindicar a los que pueden sanear las infraestructuras necesarias. Luego existen decisiones individuales como instalar placas solares en las viviendas que se pueda hasta pasar por ámbitos cotidianos. Sobre todo lo más importante es que existan las infraestructuras y las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda tomar decisiones coherentes con el comportamiento del planeta.

Para frenar la actual crisis climática, ¿Qué actores se tienen que alinear?

Los actores económicos, los políticos, las administraciones públicas de todos los niveles, la ciudadanía, la ciencia del conocimiento y la tecnología. Cada uno aportando desde sus ángulos, pero todos en la misma dirección. Esa sería la clave.

¿Tiene ideología el cambio climático?

El cambio climático no tiene ideología, solo es. No es ni de izquierdas ni de derechas. Lo que sí tiene ideología son las diferentes propuestas que se pueden articular para poner en marcha la transición ecológica. Conforme el debate va avanzando vemos que existen propuestas distintas con enfoques ideológicos diferentes acerca de cómo poner medidas de transición ecológica. Por un lado, está el problema del cambio climático que está encima de la mesa y otra cosa es como hacerle frente, ahí está la intención política.

¿España sería un país modelo de transición ecológica?

En estos momentos España pasa por ser en el ámbito de la Unión Europea y en el global, uno de los países que más se está tomando en serio la transición ecológica y que objetivamente más pasos está dando. Otra cosa es que no sea suficiente porque venimos con los deberes sin hacer desde hace muchísimos años y porque el cambio climático tiene una forma de evolución que no es lineal, sino que es exponencial. Se van produciendo los peores escenarios antes de lo que la propia ciencia tenía calculado. Eso quiere decir que necesitamos ir mucho más rápido. Pero sí, España está a la vanguardia en materia de transición ecológica en lo que se está plateando a nivel internacional.

¿Desde qué enfoque cree que debe abordarse la transición ecológica para que genere un cambio notorio?

Desde la perspectiva de una transición justa, es decir, asumiendo que todas las transiciones tienen víctimas y poniendo en marcha políticas públicas para que apoyen a personas, empresas y territorios que venían dependiendo de una economía muy asociada a los combustibles fósiles y que en estos momentos hay que darle una vuelta. Por lo tanto, los afectados tienen que verse apoyados por lo público en forma de subvención, formación y reciclaje para empleo.

¿Ha agravado la crisis climática el conflicto Ucrania-Rusia?

Lo está poniendo todo más difícil. Estamos viendo como Europa está entrando en contradicciones continuamente. Con el conflicto se ha puesto de manifiesto nuestra dependencia de los combustibles fósiles, en concreto, del gas ruso. Si hubiésemos empezado una transición ecológica años atrás, Europa sería independiente y más autónoma de sus energías renovables.

¿Qué contradicciones?

Contradicciones como volver a quemar carbón en algunos sitios o estar subvencionando los combustibles cuando deberíamos haber retirado los estímulos fiscales que tienen.

¿Qué opinión tiene de los recientes ataques contra obras de arte por parte de activistas climáticos?

Es una manera de llamar la atención a la desesperada por parte de activistas que están viendo como las evidencias se acumulan. Sobre todos son jóvenes que son los que más tiempo les queda de estar en este planeta. Intentan llamar la atención de una forma sesgada y polémica.

Una empresa pretende instalar una macroplanta fotovoltaica en una partida de Alcoy que se encuentra entre dos de los parques naturales de la zona, ¿Cómo afecta este tipo de infraestructuras al ecosistema del lugar?

Este tipo de infraestructuras son importantes y las necesitamos para llegar a unos niveles de sostenibilidad. Solo pueden llevarse a cabo a través de un acuerdo con los territorios. Eso pasa por activar procesos de buena gobernanza y de diálogo. Los territorios tienen que ser beneficiarios de las ganancias que van a generar este tipo de plantas. Necesitamos desarrollar infraestructuras de renovables de forma muy rápida y para hacerlo rápido necesitamos hacerlo bien. Hay que respetar las zonas protegidas y llegar a acuerdos con los territorios.

El pasado mes de agosto, la zona del parque natural de la Font Roja fue declarada zona de riesgo extremo de incendio, ¿Cree que va a ser esta la tónica a seguir de aquí en adelante?

Este verano hemos visto incendios de sexta generación que tienen una potencia de destrucción tremenda y que plantean muchos retos para su gestión. Son incendios causados por el cambio climático y a priori, parece que vamos a tener que convivir con ellos todos los veranos. Se tendrán que poner en marcha medidas de prevención en invierno para que en verano no tengamos que lamentar nuevas situaciones. En el contexto de cambio climático en el que estamos los incendios ya son de sexta generación.

Alcoy está inmersa en un proyecto que tiene por objetivo convertir el centro de la ciudad en una zona de bajas emisiones y para ello, se está trabajando en diversas iniciativas como la peatonalización del centro, la instalación de sensores de calidad del aire... ¿Llegan tarde estas medidas?

Si se hubiera hecho antes nos hubiéramos ahorrado unas cuantas muertes. Mejor hacerlo ahora que dentro de diez años. Como siempre todas estas medidas se deben hacer con acuerdos con los vecinos y territorios.