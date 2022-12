Alcoy aprueba el Plan de Inclusión y Cohesión Social municipal

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes el Plan de Inclusión y Cohesión Social municipal, un estudio que detecta las diferentes carencias existentes en materia socioeconómica en la ciudad y los colectivos con una mayor vulnerabilidad, y establece posibles políticas a llevar a cabo para corregirlas. El proyecto ha salido adelante con los votos de una gran mayoría de los ediles de la corporación; los dos concejales de Guanyar Alcoi y el representante de Vox ha votado en contra, mientras que el resto lo ha hecho a favor. El asunto ha sido uno de los puntos abordados en el pleno celebrado este viernes, en el que también se ha dado el visto bueno al proyecto de la futura rotonda de la entrada norte.

El acuerdo alcanzado este viernes es fruto de otra resolución plenaria tomada hace ya casi dos años, en enero de 2021, cuando se aprobó la elaboración del proyecto. Entonces, todos los grupos se posicionaron a favor excepto Vox, que ha mantenido su rechazo. En esta ocasión, el edil de Guanyar Pablo González ha justificado la abstención de su grupo por la tardanza en la redacción del plan, "que debería estar hecho desde hace ya un año", aunque celebra al fin "disponer de indicadores que nos dicen cómo vive la población de una ciudad de casi 60.000 habitantes". "Podría haber entrado en funcionamiento mucho antes", ha insistido, porque las políticas que de él se derivan son "vitales" para un sector de la población. Con todo, ha confiado en que "se haga difusión del plan, para que lo conozca la ciudadanía".

González también ha alegado que "no se tienen en cuenta ni la salud mental ni la atención primaria en los centros educativos, ni la cultura como elemento de cohesión social", además de criticar que el plan esté redactado únicamente en castellano. Además, considera que "el diagnóstico realizado no se corresponde con las acciones propuestas", ya que en estas últimas no se habla de colectivos vulnerables concretos. Al respecto, la concejal de Políticas Inclusivas, Aranza de Gracia, ha defendido que se trata de "un plan vivo", en el que "todas las aportaciones son bienvenidas", y que de hecho le consta que las ha habido por parte de Guanyar, aunque ha echado en cara a González que hubiera preferido que manifestara esas alegaciones de una manera más directa durante el proceso de redacción del proyecto.

De Gracia ha incidido en que "es un plan muy elaborado, en el que se ha trabajado mucho", y que "se quería aprobar" antes de que terminara 2022 para que fuera aplicable durante todo el periodo 2023-2026. También ha señalado que la versión en valenciano del estudio está redactándose en estos momentos, y que, en cualquier caso, gracias a él "el Ayuntamiento actuará ante todas las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión".

Obras en el IES Pare Vitòria

Por otro lado, otro punto acordado en el pleno extraordinario de este viernes ha sido la de la aceptación de competencias para realizar distintas obras en el instituto Pare Vitòria, correspondientes al Plan Edificant. La actuación consiste en la demolición del salón de actos actual y en la construcción del gimnasio, así como de aulas en la segunda planta del edificio. También se hará un refuerzo de la estructura y se renovarán los equipos de climatización. Este punto se ha aprobado por unanimidad.