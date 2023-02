El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha mantenido un encuentro con profesionales del departamento de salud de Alcoy en el que también han estado presentes el candidato a la alcaldía, Carlos Pastor, portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, José Juan Zaplana y el diputado alcoyano, Nando Pastor, para analizar la situación sanitaria de la comarca.

Mazón ha señalado que «Puig ha dejado temblando la sanidad de Alcoy, la Atención Primaria, la especializada y la actividad quirúrgica, con los peores datos de toda la Comunidad en espera para resonancias magnéticas, con esperas de 7 meses», ha señalado.

Por su parte Carlos Pastor ha criticado que «el alcalde de Alcoy no tome medidas y que no luche algo prioritario como es la sanidad. Toni Francés no es capaz de reclamar a Puig lo que haga falta para poner fin al abandono y deterioro en cuanto a falta de personal, de especialistas, de malas remuneraciones y de listas de espera sanitarias».

A lo largo del encuentro, Mazón se ha comprometido a blindar el presupuesto para la Sanidad Pública y que sea al menos del 30% y ha informado de que los profesionales sanitarios recuerdan que la media de edad en la zona es mayor que en otros territorios y que por ello «es fundamental reforzar la Atención Primaria».

«Estamos mejor»

El director médico del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, Quico Fenollar, ha asegurado que los datos vertidos en la reunión en lo referente a las resonancias magnéticas están «bastante alejados de la realidad».

En cuanto a las listas de espera para someterse a una cirugía en el centro hospitalario indica que cada día se practican alrededor de ocho intervenciones. «Cada vez estamos mejor, se han creado plazas nuevas que hemos ido cubriendo», recalca Fenollar.

Las quejas de personal destaca que, por ejemplo, algunos técnicos de rayos antes solo estaban en resonancias, pero al haber dos plazas libres tienen que pasar por la planta de rayos si es necesario. Además añade que este mes se han incorporado dos anestesistas.