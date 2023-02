Alcoy presenta una queja a la Conselleria de Igualdad por el servicio de teleasistencia que brinda el Consell. La empresa contratada debe garantizar la presencia de la Unidad Móvil en el domicilio que ha generado la alarma en un tiempo no superior a 30 minutos desde la recepción de la llamada. En las comarcas de l'Alcoià-El Comtat el tiempo se excedería hasta los 40 minutos, ya que la sede de la que dependen está instalada en Petrer.

El Consell ha confirmado la recepción de un escrito por parte de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoy en el que transmiten la queja formulada por una usuaria afectada por el servicio de teleasistencia. Así, señalan que "estudiarán el caso" esta semana.

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcoy y en concreto, la edil Aranza de Gracia anunciaba el contacto con la Conselleria de Igualdad y la voluntad de solucionar los posibles problemas que la situación pudiese acarrear. "Entiendo la preocupación porque la teleasistencia es un servicio de los más importantes que da mucha tranquilidad, es útil y necesario" y añade que "queremos que este servicio cumpla y que nos de la tranquilidad que queremos, nosotros miramos por el bienestar de todos los usuarios".

Los usuarios afectados en las comarcas de l'Alcoià-El Comtat superarían los 1.000, contabilizando 594 en Alcoy, 198 en Ibi, 90 en Cocentaina, 76 en Muro y Banyeres de Mariola, 61 en Onil o 24 en Castalla, según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

No obstante, desde la Conselleria de Igualdad aseguran que "al margen de donde tenga su base la empresa, los recursos que se movilizarían ante una emergencia son los del municipio donde vive el usuario, en este caso, Alcoy, puesto que el servicio de teleasistencia lo que hace es llamar a los familiares y al 112".

Base en las comarcas

Mónica, la hija de la nonagenaria afectada que ha denunciado el servicio, ha presentado una queja vía telefónica y tiene previsto a lo largo de esta semana enviar una de forma escrita al Consell, puesto que asegura le faltaba un documento para su formulación. Además, alega que es necesario una base de la empresa que actualmente regenta el servicio de teleasistencia en algún municipio de l'Alcoià-El Comtat ya que, a veces es necesario que estos se queden las llaves de las casas de los usuarios. "No digo que pongan una base en Alcoy, pero sí al menos una en la comarca", recalca.

La nonagenaria ha utilizado estos años atrás la atención domiciliaria de Cruz Roja, que sí tiene sede en Alcoy, pero no es gratuita. "A mi madre la han dejado sin un derecho, tenemos que volver a pagar ya que no nos podemos exponer a que mi madre se caiga al suelo y no podamos ir a atenderla rápido", sostiene Mónica.