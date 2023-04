"Amante de la Fiesta", así se define Silvia Gómez, directora del Himne de la Festa en Alcoy. Gómez es Catedrática de Repertorio con Piano al Conservatorio Superior Òscar Esplà de Alicante, y posee el título de Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de La Rioja. Este 21 de abril tiene la labor de dirigir a las bandas música en el acto de la interpretación del himno que marca el inicio de los Moros y Cristianos.

El día se acerca, ¿Qué emociones le embriagan?

Son muchas. La gente me pregunta que como van los nervios, aunque soy una persona que mantiene bastante la calma, a medida que se va acercando el día voy notando que estoy más alterada. También tengo emoción por la gran acogida y las muestras de afecto que noto por parte de todo el mundo que me saluda por la calle, cuando paso se pone a cantar el himno, me dan la enhorabuena, me dicen que tienen muchas ganas de asistir a la plaza para verme dirigir... Todo eso me está generando muchísima emoción y es una gran sensación.

¿Cómo encasillaría la dirección del himno en su vida profesional y personal?

Es un momento único e inolvidable. Dentro de mi vida personal será un día muy importante por todo lo que estoy viviendo desde que fui nombrada. En la faceta profesional ha sido un gran honor que pensaran en mi para este cometido y también es un reconocimiento a mi trayectoria profesional. Eso me ha generado especial ilusión.

Para alguien que no es de Alcoy, ¿Cómo le explicaría el acto de la interpretación del himno?

Trabajo en Alicante por lo que muchas veces les cuento a mis compañeros lo que es. Soy pianista y no directora. La gente no se hace una idea de la importancia y la magnitud que tiene para los alcoyanos este acto. Un alcoyano adora sus Fiestas y se implica al doscientos por cien en cada uno de sus actos. Es una celebración en la acude todo el mundo. Primero se hace un desfile, luego los músicos se congregaran en la plaza de España con las corales y todo el pueblo de Alcoy les rodea. En el escenario me alzaré como directora para coordinar la interpretación del himno, que es el pistoletazo de salida de las Fiestas.

¿Cuántas bandas se reunirán en la plaza de España para el cometido?

Serán 23 bandas en la fiesta del pasodoble. Hablamos de una media de 50 músicos por banda, algunas tienen 90 en sus filas. Es una gran concentración de músicos. Todo lo que es la bandeja desde el castillo está reservado para las bandas, el trozo detrás de la tarima para abanderados y público.

¿Se está preparando de alguna forma especial para el día?

Desde mi cargo de asesora de la Asociación de San Jorge una de las funciones que tiene la entidad es cuidar y velar por el patrimonio alcoyano, por lo que hemos estado revisando la partitura y se está elaborando una nueva edición del himno ya que la que había era antigua, la estamos reeditando. Eso me ha servido para adentrarme en la partitura. Hemos descubierto que el coro tenía una segunda voz que no se suele cantar, pero originalmente en la partitura está. También me han ayudado un poco con la técnica de dirección. Espero hacerlo dignamente.

¿A qué se debe la reedición?

Hace meses la gente me comentaba si me estaba preparando, pero nadie me había dado la partitura. También tuve la idea de ver la partitura y revisarla puesto que las ediciones antiguas, algunas son manuscritos que conservan algunas erratas y no está de más hacer una revisión.

¿Qué sentimientos cree que va a distinguir durante la dirección del himno? Además de emoción...

Los nervios seguro que aparecerán puesto que aunque no me note ahora, sí que siento que voy acelerada. Estoy sobresaltada. La emoción saldrá, pero espero poder controlarla, aunque si salen las lágrimas que sea lo mínimo. La sensación de felicidad también estará.

¿Qué destacaría de las Fiestas de Alcoy?

Mi papel no es de protagonista principal, pero desde dentro se ve una implicación por parte de todos en vivir las cosas contigo de la forma más intensa. La pasión que tiene la gente por estar cerca de ti y hacer que disfrutes el momento. Con la gente me refiero a familia, amigos, compañeros de la Filà y la asociación... Hacen que disfrutes de cada detalle en cada acto.

¿Con qué acto de la Trilogía se queda?

Cuando era jovencita me encantaba la primera Diana. El inicio de las Fiestas, los pasodobles... Aunque ahora he de reconocer que hace ya años que no me levanto al tener familia. La Entrada también es un acto muy especial. Sin desmerecer tampoco a la interpretación del himno.

¿Se acordará de alguien especial el viernes?

Tendré cerca a la familia y los amigos, algunos han venido de fuera. Estaré muy acompañada. La única persona que no estará será mi madre, un hermano y una amiga de la que también me quiero acordar.

Van a ser las primeras Fiestas de total normalidad, ¿Cómo las prevé?

Masivas. Los actos que se han hecho la gente tiene ganas, yo la primera. Preveo que van a disfrutar mucho, aunque espero que todo sea de forma controlada. Siempre desde el respeto a las personas y a los actos.

Sobre la integración de la mujer en la Fiesta...

En Alcoy siempre ha habido una tendencia a mantener las tradiciones y eso es algo bonito, pero la incorporación de la mujer es un proceso que era natural y que tenía que ser. Así se introduce de forma natural tratando de respetar la rigurosidad de las Fiestas de Alcoy. Estoy segura de que es una cuestión de tiempo y los pasos que se dan que sean de forma meditada. Hay predisposición por parte de la asociación y de todo el mundo de que esto se haga.