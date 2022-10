¿Qué significa para usted que hayan confiado en su persona para dirigir el himno?

Es un gran honor. Es algo que me ha venido de sorpresa porque asumí el cargo en la asesoría de la asociación de Sant Jordi en el mes de junio y contaba con que iba a estar para asesorar en este tipo de cosas, no para recibir. Lo entiendo como un reconocimiento a mi carrera en sí. Para mi es que se vea reflejado todo el trabajo que llevo haciendo desde hace años en los conciertos que tiene mucha dedicación. Sobre todo lo haces para ti mismo porque es una recreación personal. Es difícil seguir haciendo música y llevar una familia, una casa adelante. De hecho mucha gente abandona parcelas. He intentado mantenerme en activo todo el tiempo que he podido y es una forma de reconocimiento. Ahora haces recuento y es la suma que has hecho a lo largo de los años.

¿Qué sentimiento le va a invadir ese día?

Sin duda, mucha emoción es un acto que funciona solo, pero será un momento muy emotivo e inolvidable de por vida.

¿Se acordará de alguien especial?

Ahora me siento un poco sorprendida porque ha venido muy rápido, tengo mucho agradecimiento. Ese día espero estar rodeada de mi familia. Me acordaré de mi madre que no podrá estar porque está bastante mayor y no puede salir de casa. Me hubiese gustado que hubiese podido estar.

¿Es la primera mujer en dirigir el himno?

No. Ha habido más antecedentes, por los años 80 hubo una pianista alcoyana que formó a varios pianistas y dirigió el himno. Después recuerdo a la compositora Carmen Verdú. Casi todas hemos sido pianistas, tanto Marisa Blanes como Trinidad Sanchís fue la última directora mujer. Creo que no me dejo a nadie más.

Cuando se lo comunicó la concejala de Fiestas, ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza?

Me tuve que sentar -se ríe-. De hecho, pensaba que al estar en la asociación como ella también forma parte de la junta y trabajamos juntas y esta semana teniendo en cuenta que es el Mig Any hay varios actos. Cuando vi que me había escrito pensaba que era para organizar algún acto. La llamé en un parón de clase y le dije: espera que asuma el anuncio porque no me lo esperaba. Fue una gran sorpresa.

¿Pertenece a alguna filà de las Fiestas de Moros y Cristianos?

Soy de la filà Cides desde mayo de este año. La integración de la mujer en la fiesta es algo relativamente nuevo.

¿Cómo de importante es este acto para los alcoyanos?

La gente tiene muchas ganas y es lo que marca el pistoletazo de salida aunque esté fuera de la trilogía. Recuerdo que cuando era niña iba al colegio ese día, pero desde hace muchos años es un festivo local. A mediodía el ambiente es totalmente de fiestas, la gente suele salir a comer, pasar la tarde juntos y ver el desfile de bandas. Es una manera en la que todos acuden a entonar ese himno porque eso nos unifica.

¿Cuántas bandas de música se concentran en la Plaza de España el día del himno?

Salen las bandas que están asociadas a las filàs y las bandas de Alcoy. Serán aproximadamente 29.

En el plano más personal, ¿Qué conciertos tiene pendientes?

El 1 de diciembre con el catedrático de violín de Alicante vamos a hacer un concierto con las sonatas de Brahms puesto que este año es el 175 aniversario de su muerte. El concierto será en Alicante en el Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG). Más adelante tengo un concierto con un cuarteto de saxos el 11 de marzo en Alicante.