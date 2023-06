Toni Francés afronta su cuarta legislatura consecutiva al frente del Ayuntamiento de Alcoy aunque esta vez escoltado por Compromís, con quien gobernará en coalición los próximos cuatro años.

¿Como encara la nueva legislatura en coalición con Compromís?

Con mucha ilusión y ganas de trabajar. Vamos a gobernar con un gobierno de coalición pero que desde el primer momento ha mostrado mucha sintonía. Ha sido muy fácil llegar al pacto porque hemos sido conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento.

Siempre ha sostenido que prefiere gobernar en solitario…

Sí. Gobernar en solitario te permite desarrollar tu programa de gobierno con más facilidad, pero es cierto que durante estos años aunque hemos gobernado en solitario no hemos tenido mayoría absoluta y siempre hemos sido capaces de gobernar, acordar y consensuar proyectos.

¿Qué espera de los nuevos socios de gobierno?

Que haya una relación muy estrecha de confianza y de sintonía. Además que las discrepancias que puedan haber las podamos resolver pensando siempre en lo que es mejor para el conjunto de los alcoyanos y las alcoyanas.

¿Cuáles son los objetivos principales en esta legislatura que acaba de arrancar?

Lo primero que hicimos fue llegar a un acuerdo programático para poder implantar las políticas de progreso, de movilización de la ciudad… Tenemos el reto de ser el modelo de un gobierno de izquierdas en un momento en el que somos pocos, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia que han entrado gobiernos del PP y Vox.

¿Sobre qué pilares se va a cimentar el nuevo ejecutivo local?

Los pilares son los que vienen marcados en el acuerdo y en el programa. La promoción económica va a ser básica con proyectos importantes como Rodes o la transición ecológica apostando por las energías renovables, por modelos de autosuficiencia energética... Las políticas sociales apostando por la igualdad y la diversidad que hay en la ciudad. En lo cultural, apostar por los creadores y exprimir el potencial que tiene Alcoy.

En el pleno de constitución del Ayuntamiento dijo que se había equivocado en algunas cosas, ¿en cuáles?

Mucho, mucho. Han sido cuatro años muy difíciles, los más de mi experiencia política. Evidentemente hay cosas que hemos hecho muy bien y otras en las que nos hemos equivocado y tenemos que rectificar. Hay cosas de nuestra acción de gobierno que la ciudadanía no ha entendido, muchas veces porque no hemos sido capaces de explicarlas adecuadamente o de transmitir lo que supone para Alcoy algo como puede ser la movilidad sostenible. Otras veces pues quizá no hemos escuchado suficiente a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones.

"Quizá no hemos escuchado suficiente a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones"

¿Cree que le ha pasado factura la peatonalización del centro y el carril bici?

El resultado de las elecciones es la suma de muchos factores. Por un lado, algunas medidas que como digo no han sido entedidas por la ciudadanía pero también 12 años de gobierno tienen un desgaste político y la ola que ha venido de aumento de la derecha y la extrema derecha ha sido generalizada, no solo en Alcoy. Se ha llevado por delante la mayoría de los gobierno de izquierdas en los Ayuntamientos de la provincia, en Alcoy hemos conseguido superar esa ola y estamos contentos. No se explica este resultado solo por un factor, sino por la coincidencia de muchos en el tiempo.

¿Va a incidir en estas políticas a lo largo de la legislatura?

Evidentemente. Ese es el futuro de las ciudades y uno de los principales retos que tenemos es la movilidad sostenible. Tendremos que hacerlo mejor y sobre todo explicarlo mejor. No hay vuelta atrás, gobierne quien gobierne las ciudades o apuestan por la movilidad sostenible o irán a a situaciones de colapso y pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. Queremos una salud que vele por la salud de los ciudadanos.

"Gobierne quien gobierne, las ciudades o apuestan por la movilidad sostenible o irán a a situaciones de colapso"

¿Por qué se insiste en proyectos como el polígono de La Canal y no por el Mancomunado?

Insistimos en todo. No descartamos ni una idea ni otra. Hay que apostar por el polígono Mancomunado y ahora hay una oportunidad porque hay una sintonía entre los principales Ayuntamientos de ese eje industrial que es Alcoy, Cocentaina y Muro, los tres estamos conformados por gobiernos de PSOE-Conpromis y no cerramos la puerta. Cuando hablamos de la opción sur, La Canal, siempre hemos dicho que es una bolsa de suelo industrial que nos puede servir para traer inversiones, empresas tractoras… En ese caso estaría disponible ese suelo pero no es suelo que se va a incluir dentro del Plan General de Organización Urbana sino que se hará una reserva de suelo para proyectos que sean sostenibles medioambientalmente con la protección del acuífero de El Molinar que es nuestra mayor preocupación y nuestro compromiso como gobierno.

¿Ambos polígonos podrían convivir?

Por supuesto. Hemos trabajado siempre con tres propuestas de suelo industrial. La de Santiago Payá, el suelo comarcal Mancomunado y la opción sur.

¿Por qué el pacto del Parterre? ¿Un símil al Botànic?

Veníamos interesante ponerle un nombre sobre todo para facilitar a la prensa que no sea el gobierno de PSOE-Compromís o el bipartito. Elegimos el Parterre porque fue el primer lugar donde nos encontramos el candidato de Compromís y yo la misma noche electoral que coincidimos casualmente en el Parterre y ahí nos emplazamos a acordar un gobierno conscientes de la situación que teníamos.

"Elegimos el Parterre porque fue el primer lugar donde nos encontramos casualmente tras las elecciones"

¿Cómo se han pactado las concejalías con Compromís?

En base a negociación y a los perfiles de los diferentes miembros del gobierno se ha repartido de la mejor manera que entendíamos para estructurar un gobierno fuerte.

Sobre la no entrada de Guanyar en la coalición...

Me hubiera gustado que formaran parte del gobierno de progreso de la ciudad de Alcoy. No ha sido posible, de momento. Destacaría que en esas reuniones hemos acordado practicamente el 80% de las medidas que vamos a impulsar por lo que hay una sintonía alta y la disposición de Guanyar de ir negociando punto a punto pero facilitando la acción de gobierno y no obstaculizando.

¿Qué espera de la oposición en los próximos cuatro años al no estar tan fragmentada con la desaparición de Ciudadanos y Podem?

Hay menos grupos y confío en la palabra de Carlos Pastor del PP en que va a ser una oposición constructiva que va a facilitar y ayudar en las acciones con otras administraciones gobernadas por el PP como la Diputación o la Generalitat para que lleguen a Alcoy las inversiones que necesitamos.

¿Le preocupa el aumento del voto a la derecha y la ultraderecha en Alcoy?

El aumento de Vox es preocupante para los demócratas y los que creemos en la igualdad y la justicia. El PP ha sacado el resultado que le corresponde en Alcoy y coincide con sus resultados tradicionales, aunque con la desaparición de Ciudadanos le han subido esos votos. Lo que más me preocupa es el aumento de la extrema derecha en Alcoy.

¿Qué nuevos proyectos hay para el nuevo mandato?

En la campaña electoral si algo hemos hecho bien ha sido explicar todos los proyectos que teníamos para Alcoy, la mayoría ya cuentan con financiación. Si somos capaces de llevar a cabo todo lo propuesto en campaña va a ser una gran legislatura.

¿Cree que Alcoy se verá perjudicada con el cambio de color en la Generalitat?

Me preocupa. Lo que ha conseguido Alcoy y ha progresado a través del reconocimiento, las inversiones y el apoyo con el Botànic difícilmente será igual con el PP. Confío en que Mazón con el que tengo buena relación por coincidir en la Diputación no impida que lleguen inversiones a Alcoy. Es consciente de la importancia que tiene la ciudad.

"Confío en que Mazón de apoyo a Alcoy"

¿Cuáles son las reivindicaciones que se le piden al nuevo Consell?

Que todos los proyectos que tenemos en marcha con el Botànic continúen, que no se paralicen, que las inversiones se hagan realidad en infraestructuras educativas, en promoción económica y turismo.

¿Y al gobierno central?

Tenemos varias. Lo más importante en este momento es la modernización del tren Alcoy-Xàtiva, la mayoría de los proyectos están finalizados y está previsto que antes de final de año se liciten y puedan empezar las obras.

¿Qué cree que ven los alcoyanos en Toni Francés para reelegirle por cuarta legislatura consecutiva?

Sobre todo confianza porque cuando hemos sido la fuerza más votada la ciudadanía entiende que somos quien hemos de ir al gobierno y que somos la mejor opción en la ciudad. A pesar de las dificultades estoy contento de poder continuar cuatro años más.

¿Será la última?

En esto hay que ir partido a partido. En este momento mi compromiso con Alcoy es para estos cuatros años y me dejaré la piel trabajando día a día.

¿Qué resultados espera en el 23J?

Que lo que ha pasado en las autonómicas y municipales sirva para que la gente se movilice y que podamos mantener todas las conquistas sociales que se han conseguido estos años con Pedro Sánchez. No podemos permitirnos dar pasos atrás. Hace falta que Sánchez continúe en el gobierno de la nación y vamos a unir esfuerzos para que así sea, porque la alternativa la estamos viendo y es la derecha y la extrema derecha.