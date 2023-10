Más de 4.000 especies conviven en la Font Roja y la Sierra de Mariola en nuestros días. Algunas de ellas se encuentran amenazadas y pocas son las que se dejan ver a ojos de los humanos.

El educador ambiental y pintor naturalista, Pep Cantó, ha realizado una guía que ha bautizado bajo el nombre de las 101 especies más comunes de Font Roja y Sierra Mariola. Para ello, ha colaborado con el biólogo Vicent Ferri, director técnico de la Fundación Victoria Laporta.

El año pasado diseñaron una guía sobre las aves que habitaban en ambos parajes, este año han decidido que le tocaba el turno a la fauna del mismo. Para ello, han trabajado sobre tres líneas: investigación, mejoras de hábitat y educación ambiental.

A través de la mejora del hábitat han puesto sobre los parques comederos específicos para las especies, han sembrado plantas en caminos, han ubicado nuevas cajas nido y han llevado a cabo un mantenimiento de los puntos de agua, algo que ha sido esencial durante la primavera y sobre todo a lo largo de este caluroso verano.

Las especies conviven de de forma natural. Ambos especialistas coiciden en que todas están "diseñadas" para cohabitar en ambos parajes. "Todas las especies tienen su pequeño papel para que funcione el ecosistema", explica Pep Cantó.

Las 101 especies que salen ilustradas en la guía son las más destacadas por su belleza o por la importancia que tienen en el propio ecosistema. También aparecen aquellas que son más raras o aquellas que necesitan de protección por ser especies en peligro.

Diversidad

Así, algunas de las especies que aparecen en la pequeña guía son el gato montes, la gineta, la papallona mariposa, el águila real o perdicera, el piquituerto común, el petirrojo, el ruiseñor común, el carbonero común, el arruí, el escarabajo rinoceronte, la tórtola, la lagartija ibérica, el lagarto ocelado, la culebra bastarda o escalera o la lechuza entre muchos otros.

El gato montes es una especie propia del Mediterráneo, es escasa y difícil de ver. Los expertos aseguran que en la Font Roja quedan unas dos parejas, mientras que en la Sierra de Mariola quedarían tres. Mientras que la gineta, es un mamífero carnívoro, básicamente nocturno, cuyo hábitat principal son los bosque bien conservados.

De águila real y perdicera quedan dos parejas de estas primeras en cada parque natural, mientras que solo una de la perdicera.

En cuanto al arruí, una de las especies más conocidas en el parque y que se suele confundir con otro tipo de mamífero como la cabra por la similitud de sus cornamenta, los biólogos explican que se trata de una especie exótica invasora. "Hay un decreto de conselleria que revela que es una especie a erradicar, ya que destroza la fauna de los parques", sostienen.

Algunas de las especies son más fáciles de avistar que otras, pero ambos expertos revelan que la mayoría huyen del ser humano, sobre todo cuando va en grupo.

La guía esta organizada por ambientes, estos se dividen en cuatro: la vida entre los árboles (son bastantes forestales), a cielo abierto (zona matorrales), el agua (charcas, ríos fuentes…), buena vecindad (relacionados con la actividad humana).

Caza y amenazas

La cinegética está permitida tanto en Font Roja como en la Sierra de Mariola. La actividad está regulada según áreas y siempre con la obtención de los permisos vigentes. En este sentido, indican que la caza es necesaria para ciertas especies como jabalíes, arruís o conejos, donde existen superpoblación.

En cuanto a las amenazas a las que se enfrentan ambos parques naturales están los incendios forestales y el cambio climático. Ambos parajes viven bajo la amenaza de que las llamas puedan alterar el ecosistema. Mientras que el cambio climático está incidiendo ya de forma directa en la distribución de las lluvias que afecta directamente al ecosistema de especies.

"Este año no ha llovido cuando tenÍa que llover, por lo que hay especies que no se han reproducido cuando se han tenido que reproducir. Eso se ha notado en pájaros, mariposas nocturnas... Nuestros ecosistemas no están preparados para esa sequía", advierte Pep Cantó.

Hace unos días tuvo lugar la presentación del libro en la Cámara de Comercio de Alcoy. Tanto Pep como Vicent coinciden en el éxito de la actividad, que gozó con la asistencia de más de un centenar de personas.