¿Funciona el contador de bicicletas del carri bici de Alcoy? Es la pregunta que se hace en estos momentos la ciudadanía tras el cruce entre PP y PSOE.

Los populares, que desde el inicio se han mostrado contrarios al carril bici por la Alameda y han lanzado numerosas críticas contra esta infraestructura, pusieron el foco hace unos días en el contador de bicicletas y patinetes que se ha instalado a la altura de La Rosaleda.

El PP denunció que la cifra que ofrece esta pantalla está artificialmente hinchada, y que por cada vehículo que pasaba se contaban dos. Sin embargo, este periódico ha podido comprobar que no se da tal extremo, y que incluso se contabilizan menos usuarios de los que realmente pasan.

Este periódico ha sido testigo, en diferentes momentos de una misma jornada y permaneciendo durante un largo espacio de tiempo atento a la pantalla del contador, de cómo el marcador funciona bien en líneas generales, sumando un nuevo paso por cada usuario que pasa.

No obstante, si un vehículo pasa muy despacio no lo contabiliza, y si pasan dos juntos solo cuenta uno. Es decir, los usuarios reales del carril bici son incluso más de los que se reflejan, tal y como ha podido corroborar in situ este diario.

Estas circunstancias, además, coinciden plenamente con lo que se recoge en un informe técnico elaborado por la empresa instaladora del marcador, y que el equipo de gobierno ha difundido en la réplica que ha dado a la denuncia del PP.

En ese documento se indica que, por el margen de error que tiene el aparato, no se contabilizan las bicicletas que pasan junto al contador a menos de 10 kilómetros por hora, ya que el sistema informático entiende que se trata de peatones. Asimismo, si dos vehículos pasan a la vez solo se llega a detectar uno.

Cruce de palabras

El portavoz del PP en Alcoy, Carlos Pastor, denunciaba la manipulación del contador de bicis de la Alameda y señalaba directamente al gobierno socialista. "Hemos sido testigos de cómo el contador del carril bici de Toni Francés va a su libre albedrío, por lo que tenemos serias dudas de que los datos que nos proporciona del uso de este carril bici sean veraces y no sean datos manipulados".

Pastor exigía así explicaciones al gobierno municipal y le acusaba de verter datos que "confunden y engañan a la población".

El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez respondía al PP alegando que "el Partido Popular no puede soportar que el carril bici tenga cada día más usuarios y que tenga el reconocimiento de la sociedad alcoyana y sobre todo de las instituciones como ha sido el premio otorgado por el Gobierno Valenciano en manos del PP a la movilidad sostenible por la ejecución del carril bici financiado por fondos europeos".

"Lo más grave de este asunto es que cuestionan el funcionamiento del contador cuando tienen a su disposición en el proyecto de ejecución de la obra, toda la información técnica del mismo y los márgenes de error que puede tener y la forma de conteo de vehículos que explican el por qué de ese retraso en la actualización de datos", concluye, Martínez.