El Teatro Principal de Alcoy seguirá sin programación estable hasta que no se reforme

El Teatro Principal de Alcoy, que desde febrero de 2018 solo se abre para ocasiones especiales, permanecerá como hasta ahora, cerrado al público salvo en esos eventos excepcionales, hasta que no se acometa la reforma que precisa. Esto quiere decir, en la práctica que se ignora cuándo el recinto volverá a subir el telón de manera regular, puesto que no está previsto que esta actuación se lleve a cabo a corto plazo. Así pues, seguirá albergando únicamente las representaciones del Betlem de Tirisiti y algunas otras funciones de manera muy puntual, como en la Mostra de Teatre.

Así lo confirmó en el último pleno municipal la concejal de Cultura, Elisa Guillem, a preguntas de la edil del PP Isabel Balaguer. La representante popular presentó un ruego instando al equipo de gobierno a abrir el Principal y darle una programación estable, al margen de la reforma que hay que realizar en las instalaciones, puesto que las obras "no impedirían la realización de actividades". Balaguer instó al bipartito de PSOE y Compromís a licitar "cuanto antes" la gestión del recinto, de forma que pueda tener programación a la mayor brevedad posible.

La concejal del PP recordó que en unas pocas semanas se cumplirán seis años desde que el Principal cerrara sus puertas, abriéndolas desde entonces ya solo de manera esporádica. Balaguer calificó de "ejemplar" la gestión realizada durante 12 años por la compañía local La Dependent, y consideró que esta entidad sería perfectamente válida para asumir nuevas responsabilidades sobre el teatro, pero aplicando la Ley de Contratación actualmente vigente.

Fue precisamente esa normativa la que impidió que La Dependent pudiera continuar siendo la "compañía residente" del Principal, y que el Ayuntamiento no tuviera más remedio cerrarlo y sacar su gestión a concurso. No obstante, este último paso todavía no se ha dado. El equipo de gobierno esgrime que el teatro necesita varias reformas, como la renovación de la instalación eléctrica y el sistema de climatización, así como dotarlo de un telón ingífugo. Unas cuestiones que, sin embargo, no son un obstáculo para que el recinto abra todas las Navidades para albergar las representaciones del Tirisiti, ni tampoco otros eventos puntuales.

Esta apertura esporádica ha suscitado las críticas de grupos de oposición de derecha e izquierda; así, en el pasado mandato, tanto el PP como Guanyar Alcoi exigieron que el Principal abriera de forma continuada. También lo hizo en su momento Compromís, que ahora en el gobierno, en cambio, prefiere también esperar. "El primer paso es rehabilitar el teatro", señaló Elisa Guillem en el pleno. "La prioridad en estos momentos", dijo, es que el espacio "reúna las condiciones".

La Generalitat se comprometió el año pasado a asumir la realización íntegra de estos trabajos, valorados en 456.389 euros. Conviene señalar que esa disposición a acometer las obras se manifestó en abril, un mes antes de las elecciones que trajeron consigo la caída del gobierno del Botànic. Con todo, en tanto que el actual Consell de PP y Vox no se desdiga, la actuación se financiaría a través de los presupuestos participativos autonómicos. Es por esta razón que, en el pleno donde volvió a salir el tema, la edil de Cultura instó al PP a pedir a la Generalitat que dé los pasos necesarios.