La Generalitat asumirá la reforma del Teatro Principal de Alcoy, con una inversión que asciende en total a 456.389 euros, IVA incluido. Ese es el coste que suman las tres actuaciones que es necesario llevar a cabo en el recinto para que pueda estar de nuevo operativo de manera habitual, según ha explicado el concejal de Cultura, Raül Llopis, a preguntas del grupo municipal de Guanyar Alcoi durante el pleno celebrado este martes. En concreto, se renovarán la instalación eléctrica y el sistema de climatización, y se colocará un nuevo telón ignífugo.

El edil de Guanyar Pablo González ha pedido a Llopis que informara con detalle de las obras necesarias para que el Principal vuelva a tener una programación estable, después de cinco años en que solo se abre en época navideña para las representaciones del Betlem de Tirisiti y para actos muy puntuales durante el resto del año como en la Mostra de Teatre. González ha recordado que ya era público que los presupuestos participativos de la Generalitat servirían para financiar parte de los trabajos, pero que "la ciudadanía desconoce qué va a hacerse y cuándo estará el teatro en condiciones adecuadas".

Llopis ha señalado que, tras mantener reuniones con distintos departamentos de la Generalitat, la Conselleria de Cultura expuso que podía hacerse cargo de todas las obras previstas, a través de partidas de su área vinculadas a los presupuestos participativos. Los tres proyectos iniciales, uno por cada una de las intervenciones que requiere el teatro, se han refundido en uno solo. Esto, ha añadido el edil, "ha generado también modificaciones por los incrementos de precios", aunque Cultura ha mostrado igualmente su voluntad de asumirlo.

El proyecto ya se ha remitido a la Conselleria, aunque según Llopis "no podemos hablar aún de plazos; serán ellos [en alusión al departamento autonómico] los que deberán decir algo". En cualquier caso, ha reiterado, "trabajaremos para que sea ágil". Una vez estén realizadas todas las obras, ha apuntado el edil de Cultura, "no le quepa duda de que tendremos una programación estable y regular". El equipo de gobierno daba así respuesta a una cuestión que la oposición le ha afeado en diferentes ocasiones a lo largo de este mandato.

Presupuestos en espera

Por otra parte, en el mismo pleno el grupo municipal del PP ha preguntado a la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, cuándo prevé el equipo de gobierno presentar el borrador del presupuesto municipal de 2023, habida cuenta de que hace unos meses aseguró que lo haría durante el primer trimestre del año y estamos ya en abril. Moltó ha señalado que están a la espera de tener todos los informes favorables para poder dar el visto bueno al borrador y pasarlo a los grupos de la oposición, y se ha comprometido a hacerlo lo antes posible.

En este sentido, el portavoz de los populares, Quique Ruiz, ha insistido a la edil de Hacienda para que le diera un plazo más o menos concreto, a lo que ella ha respondido que "no me atrevo" porque es una cuestión que dependerá de lo que digan los técnicos municipales, pero que "espero que sea de alrededor de dos semanas". Así, finalmente Moltó ha ofrecido una estimación, pero pese a ello Ruiz le ha recriminado que "estamos en abril y aún no hay presupuesto, y llevamos preguntando por él desde diciembre".

El concejal del PP ha tachado de "falta de respeto a la oposición" esta demora en la presentación de las cuentas, y ha pedido al equipo de gobierno que acabe el actual mandato "con un presupuesto, porque si no la gestión del Ayuntamiento se puede complicar aún más". La edil de Hacienda ha replicado a esto que "una falta de respeto es que intenten que los presupuestos no salgan adelante", en alusión a las alegaciones que presentaron el año pasado, "o que no aprueben documentos técnicos".