Alcoy mejorará la seguridad en la carretera del Preventorio

El Ayuntamiento de Alcoy mejorará la seguridad vial en la carretera que conduce hasta el Preventorio, de titularidad municipal, con especial interés en el túnel existente en esta vía, un punto que presenta una mayor peligrosidad. A ello se comprometió el equipo de gobierno en el último pleno municipal, celebrado el pasado viernes 2 de febrero, al aceptar un ruego presentado en este sentido por el grupo municipal de Vox, leído por su protavoz municipal, David Abad. En él se hacía mención a la escasa señalización de la carretera y, más en concreto, a la falta de más elementos de seguridad en el túnel y su entorno.

La formación de ultraderecha abogó en el pleno por la instalación de luces led o reflectantes, especialmente diseñados para zonas con poca visibilidad e iluminación, así como una mejora de la señalización vertical. Con estos "requisiitos mínimos", el portavoz de Vox consideró que se podría mejorar de forma muy notable la seguridad en esta carretera, tanto para vehículos como para peatones, que también transitan de manera más o menos habitual por ella. También es constante el paso de ciclistas, que aprovechan la gran pendiente que tiene la vía.

El concejal de Obras y Movilidad, el socialista Jordi Martínez, respondió a David Abad que "entendemos que lo que dice es clave y le aceotemos el ruego", aunque lamentó que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de reparar una carretera que hasta hace pocos años era de la Diputación, y que la institución provincial "regaló", en palabras de Martínez, al Consistorio sin acometer antes ninguna actuación. "Ya está bien de que nos cedan carreteras", dijo, mirando al portavoz del PP, Carlos Pastor, por su condición de diputado provincial. "Nos las deberían ceder en buenas condiciones, es lo mínimo", añadió.

El propio edil de Obras reconoció, no obstante, que la Diputación no ha sido la única institución que ha cedido carreteras al Ayuntamiento sin consultarlo siquiera con la administración municipal, dado que también lo ha hecho la Generalitat. En total, señaló, "nos han regalado más de diez kilómetros". A su juicio, "se debería hacer algo para que no se cedieran así las carreteras, o que indemnizaran a los Consistorios por ello".

En el caso de esta vía, que aún conserva la denominación de CV-796 que tenía cuando pertenecía a la red de la Diputación, el gobierno municipal estima que se tendrán que invertir unos 80.000 euros. Al respecto, Abad indicó que tiene elaborada una propuesta, y que "cuatro reflectantes serían buenos" para afrontar el actual problema. No obstante, señaló al edil socialista que "entiendo su reivindicación" en cuanto a la cesión de viales sin arreglar "y la comparto".