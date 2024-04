Alcoy inicia los trámites para crear una zona para perros en el parque de Cantagallet

El Ayuntamiento de Alcoy habilitará una zona de esparcimiento para perros en el parque público de Cantagallet, que se sumará a las que ya existen en los de la Zona Norte, el Barranquet de Soler y El Romeral. Según explican fuentes municipales, la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves el inicio del expediente de contratación para la obra de adecuación del entorno y construcción del equipamiento. El presupuesto base de licitación será de 41.373,37 euros, IVA incluido.

Los trabajos se llevarán a cabo en la parte superior del parque de Cantagallet. Está previsto demoler parte del estanque existente en la actualidad para habilitar el espacio para perros, así como vallar la parte que se mantendrá del vaso. En el área canina se creará una zona de juegos, con aparatos que permitirán a los animales la interacción, y también se instalará una fuente mixta, de manera que puedan hidratarse. Asimismo, se colocarán unas segundas puertas de seguridad, siguiendo así lo que dice el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre convivencia de animales: son puntos debidamente señalizados y acotados, dentro de los cuales los dueños podrán mantenerlos sueltos.

La excepción a esto último son los perros de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, que estarán sujetos y con bozal. E incluso más, ya que los animales agresivos o no socializados tendrán prohibido el acceso al recinto, al igual que las perras en celo ni tampoco mascotas que se encuentren enfermas. Tampoco estará permitida la entrada con comida, juguetes o pelotas.

Los dueños por su parte, se comprometen a recoger de manera inmediata todas las deposiciones que puedan realizar los perros, así como a dejarlas en las papeleras, dentro de bolsas cerradas biodegradables. También deberán estar en todo momento vigilantes de sus mascotas, controlándolas con la vista y la voz. Y deberán evitar que caven o hagan hoyos, algo cuya existencia no está permitido. Las puertas del recinto permanecerán en todo momento cerradas.

Los animales que accedan a estos espacios estarán censados y dotados de su correspondiente microchip, así como con las vacunaciones obligatorias actualizadas. Los dispondrán de collar, pero no se permitirán collares de pinchos o de estrangulación y se evitará un excesivo ladrido, con tal de no perjudicar a los vecinos. Asimismo, no se permitirá el acceso de otras especies animales.

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, destaca que esta actuación ha sido "muy demandada", de manera que los perros de los barrios próximos al parque de Cantagallet, como la Zona Alta, "tengan un espacio donde puedan estar sueltos y jugar". El edil, no obstante, apela a que "los propietarios cumplan con la normativa, para tener así en las mejores condiciones posible este espacio".