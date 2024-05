"Cada vez hay más festeros, con problemas muy serios en cuanto a la organización"

Francisco García Carrillo es vicepresidente primero de la Asociación de San Jorge, tiene 55 años y pertenece a la filá Judíos desde su nacimiento. Ha sido también "primer tro" y ahora opta en encabezar las fiestas en las elecciones que se celebran este jueves en Alcoy.

Por primera vez desde 2012 hay varios candidatos a la presidencia. ¿Es un signo de pluralidad o más bien de discrepancias sobre hacia dónde debe ir las Fiestas?

Indudablemente de pluralidad, el que haya tres candidatos es señal de que la Fiesta está viva y que hay gente con ganas de trabajar por ella, aunque no se puede esconder que hay diferencias. No obstante, la pluralidad es buena, siempre que se discuta con educación y respeto. Es bueno ver siempre los distintos puntos de vista.

¿Cuáles son sus prioridades en caso de alcanzar la presidencia?

En primer lugar, el conformar un buen equipo entre todos los estamentos de la Fiesta, junta directiva, mayorales y "primers trons", intentar limar asperezas que pueda haber y trabajar todos juntos en la misma dirección, que es la única forma de conseguir objetivos y éxitos.

¿Principales puntos de su programa?

Formar un equipo sólido; modernizar y actualizar la Asociación al siglo XXI, dotándola de todos los medios a nuestro alcance, haciéndola transparente y dándole visibilidad para que todos los asociados sepan que se hace y como se trabaja; y el cuidado y la transmisión de todos los valores de nuestra Festa, especialmente a los nuevos festeros, fusionando tradición y modernización.

¿Qué se puede mejorar de las fiestas?

Las fiestas tienen una estructura determinada que no se puede ni debe modificar. Lo que debemos de hacer es adecuarla a la situación de euforia festera que actualmente estamos viviendo, para que los actos tengan una duración y participación correcta, y demos cabida a todos los festeros.

¿Que destacaría del presidente saliente tras 8 años al frente?

Con el actual presidente he coincidido y trabajado los últimos 6 años, y tengo que reconocer que es una persona muy trabajadora, cercana y siempre disponible, con el que he aprendido mucho en gestión y relación personal con todo el mundo festero. Ha sido valiente al poner en marcha diversas propuestas de reformas, como por ejemplo la nueva Ordenanza Festera.

¿Y algún lunar en su gestión?

Posiblemente, le ha faltado tiempo para realizar proyectos que tenía en mente y no ha podido desarrollar, ya que se ha encontrado con graves problemas internos y externos, entre ellos una pandemia, que ha tenido que gestionar, para que la llama de la Fiesta no se apagara.

Cada vez hay más participación en las entradas. ¿Qué se puede hacer para agilizar los desfiles y que no se hagan eternos?

Como he comentado anteriormente, el momento de euforia festera que vivimos, hace que haya cada vez más festeros, con problemas muy serios en cuanto a la organización, especialmente en las entradas. Desde hace años, se está trabajando para resolver este problema, y se han hecho esfuerzos para ello, realizando protocolos de los actos, con un seguimiento escrupuloso para su correcto cumplimiento. No obstante, es un tema para trabajar, y se deben hacer comisiones para llegar a un consenso entre todos los estamentos de la Festa, y no se debe dejar solo a los "primers trons" la responsabilidad total en este tema, ya que es un problema de todos, que se debe buscar una solución entre todos.

¿Qué opina de que puedan haber escuadras mixtas?

La asamblea general aprobó por casi un 70% la nueva Ordenanza de la Festa, y actualmente la única limitación existente en las escuadras es que los festeros deben salir con el mismo traje, por lo tanto, ya no va a depender del sexo de los participantes en las escuadras, sino del diseño.

¿Veremos algún día un capitán, un embajador, un estafeta... femenino?

Existe esa posibilidad con las nuevas normas aprobadas, y de ello dependerá lo que quieran las filaes y los festers. De hecho, para este próximo año 2025 se va a proponer a una mujer para realizar el acto de Alférez Moro, que se aprobará en la próxima asamblea general del 30 de mayo.

