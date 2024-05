"Tengo una visión de la fiesta de Alcoy más progresista, de más integración"

Juan Antonio Canalejas Valenciano "Cana" es vocal de Actos y Festivales de la Asociación de San Jorge, tiene 62 años y pertenece a la filà Benimerines desde 2003. Ha sido "primer tro" y opta ahora a presidir los festejos de Alcoy, en unas elecciones que tendrán lugar este jueves.

Por primera vez desde 2012 hay varios candidatos a la presidencia. ¿Es un signo de pluralidad o más bien de discrepancias sobre hacia dónde deben ir las Fiestas?

Los candidatos somos amigos, hemos sido "primers trons" encabezando nuestras filaes casi al mismo tiempo. Nos conocemos. Y cada uno tenemos una visión de la fiesta, pero siempre por la fiesta. La mía es una visión de la fiesta más progresista, más integración de los festeros, sean hombres o mujeres. Van a disfrutar siempre de la fiesta… lo que no vamos es a convertirla en un carnaval, en un libre albedrío, hay que respetar los actos, tradiciones… hace falta inculcar los valores que todas las fiestas necesitan.

¿Cuáles son sus prioridades en caso de alcanzar la presidencia?

Primero normalizar el tema de la mujer. No mirar a la mujer por su género, sino como un festero más y que se involucre como un festero más. Paga igual que los hombres, siente igual la fiesta, eso de que ellas se ocupan de arreglar los trajes se acabó...

¿Cuáles son los principales puntos de su programa?

La integración plena de la mujer como ya he dicho. E involucrar a los "primers trons". Ellos son los que sacan la fiesta a la calle y son los que tienen que trabajar las dianas, las entradas… y los mayorales tienen que centrarse en el culto y templo, en el Día de San Jorge, con procesiones, misa... Cada uno tiene que trabajar su parcela.

¿Qué se puede mejorar de las fiestas?

Todos los años hay un margen de mejora, tiempos, decisiones… Siempre hay que cumplir objetivos. Si se hace una entrada espectacular, todos tenemos que aportar. Cada año la fiesta va superándose. La colaboración de los 28 "primers trons" es la mejor garantía de que la fiesta va a responder.

¿Qué destacaría del presidente saliente tras 8 años al frente?

De estos ocho años destacaría la persona. Y que la presidencia se ha desarrollado atravesando una pandemia, que ha sido muy difícil, muy duro, y la asociación no se ha parado, manteniendo el presidente la llama, además del resto de festeros. Se ha mantenido ahí en momentos muy complicados.

¿Y algún lunar en su gestión?

Todos al final decaemos en algún problema, o por diferentes puntos de vista. No todos somos iguales, hay opiniones diversas, pero no tengo nada que reprocharle.

Cada vez hay más participación en las entradas. ¿Qué se puede hacer para agilizar los desfiles y que no se hagan eternos?

La implicación de los "primers trons" para que las entradas sean más ligeras. Tenemos un problema grande. Parece que las fiestas son solo las entradas, pero también están las dianas, procesión, alardo con 3.500 kilos de pólvora que cuesta mucho dinero… muchos actos a cubrir y la gente lo que quiere es salir en la Entrada, que es el escaparate. Pero hay otros actos en los que hay que repartirse para que sean un éxito. No podemos eliminar a gente de la Entrada, pero hay soluciones siempre que vayamos todos a una. No podemos eliminar boatos porque es mostrador de las entradas, pero igual se podrían eliminar "malditos", a lo mejor puede ser que no salga tanta gente.

¿Qué opina sobre que pueda haber escuadras mixtas?

No habrá. Con el mismo traje no es una escuadra mixta. Si son 8 hombres y 2 mujeres con el mismo traje, no es una escuadra mixta. Una escuadra mixta es con dos diseños diferentes de trajes, y eso no lo vamos a permitir.

¿Veremos algún día un capitán, un embajador, un estafeta... femenino?

Ya lo vamos a ver. El año que viene habrá una alférez por primera vez. La fiesta se adapta y funciona. Hace 20 años era una fiesta, hace 10 otra, y ahora otra, todo evoluciona. Hay que seguir trabajando en la integración.

