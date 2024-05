"Hay que encontrar fórmulas para alcanzar el mejor desarrollo de las entradas de Alcoy"

Luis Sorolla Gisbert pertenece a la filà Llana, tiene 63 años y es festero desde hace más de 60 años. Dentro de su filà ha llegado a ser "primer tro" y fue vocal entre 2016 y 2019 de la Asociación de San Jorge, a la que ahora aspira a presidir, y que se celebran este jueves en Alcoy.

Por primera vez desde 2012 hay varios candidatos a la presidencia. ¿Es un signo de pluralidad o más bien de discrepancias sobre hacia dónde debe ir las Fiestas?

Es un hecho natural. Nuestra Festa, única y vivida con gran entusiasmo, ha conducido a tres personas a optar a la presidencia de la Asociación de San Jorge. Entiendo pues que es una magnífica noticia que haya tres aspirantes a querer cumplir con un privilegio y responsabilidad tan relevante.

"La fiesta en sí, tal y como la conocemos hoy en día, no necesita cambios sustanciales pero si fortalecer puntos concretos"

¿Cuáles son sus prioridades en caso de alcanzar la presidencia?

La fiesta en sí, tal y como la conocemos hoy en día (Trilogía) no necesita cambios sustanciales, pero si fortalecer puntos concretos como pueden ser remarcar los valores de la Festa heredados de padres a hijos: La pertenencia a una filà, y el respeto por nuestro patrón Sant Jordi; devolver a los mayorales el protagonismo que nunca debieron perder; el respeto por la vestimenta y por los actos festeros; potenciar los alardos; buscar la proyección de la Festa a nivel nacional e internacional; dar mayor participación a los niños y niñas, que son el futuro; cuidar a las bandas de músicos, a los ballets, diseñadores y todos los gremios que trabajan alrededor del mundo de la Festa, ya que son un elemento fundamental que aporta trabajo y riqueza; dar el reconocimiento que merece al cuadro artístico de la Asociación; y aprovechar todo el caudal de conocimiento del cuadro de honor de la Asociación, escuchando sus inquietudes y consejos, recuperando su posición como órgano consultivo de temas sensibles en momentos de cambios.

¿Principales puntos de su programa?

Tomando como base el diálogo y la escucha activa de todos los colectivos que conforman el conjunto de las fiestas ("primers trons", mayorales, junta directiva, cuadro de honor y Ayuntamiento), buscar una perfecta sintonía con todos ellos pues es la base del éxito para sacar adelante la fiesta.

¿Qué se puede mejorar de las fiestas?

La fiesta en su conjunto no requiere de grandes cambios. Su estructura es perfecta y destacaría dos puntos esenciales: la duración de las entradas. De la mano de los "primers trons" hay que encontrar fórmulas para alcanzar el mejor desarrollo de las mismas. Personalmente no soy partidario de prohibir a nadie participar activamente de este acto; y en segundo lugar, que el día de Sant Jordi vuelva a retomar el protagonismo que ha ido perdiendo durante los últimos años. No podemos olvidar el Art. 1 del Estatuto de la Asociación. La Asociación es la institución sin ánimo de lucro que recogiendo las tradiciones alcoyanas que devienen de la victoria alcanzada en 1276, por intercesión de San Jorge sobre el caudillo Al-Azraq, vela por su conservación.

¿Qué destacaría del presidente saliente tras 8 años al frente?

Tiene todo mi reconocimiento por haber presidido la institución. Quizá la gestión de la Festa durante la pandemia. También la apertura de la sala de exposiciones del MAF o la creación de una revista académica en torno a la Festa.

¿Y algún lunar en su gestión?

Comenzó muy bien, dando juego a todos los actores y actrices participantes, pero con el paso de los años se ha "presidencializado", tomando demasiadas decisiones personales. Bajo mi punto de vista, en los dos últimos años ha actuado casi unilateralmente, aprobando y ejecutando reformas casi sin consenso.

Cada vez hay más participación en las entradas. ¿Qué se puede hacer para agilizar los desfiles y que no se hagan eternos?

Ante todo y como ya he dicho anteriormente, partiendo de la escucha y el diálogo, abrir un gran debate entre los "primers trons" y junta directiva. Este punto requiere de una reflexión serena para buscar fórmulas que permitan, a pesar de incremento del número de participantes, ofrecer algo nuevo en cuanto a creatividad dentro de los horarios que tenemos.

¿Qué opina sobre que pueda haber escuadras mixtas?

El pueblo es soberano, y se hará lo que todos los agentes que conforman la Festa decidan. La Asociación se debe a sus asociados. Ahora bien hay que pensar, preparar, consensuar y ejecutar de manera tranquila, sin prisa pero sin pausa. Es un tema que resuelve la Ordenanza de la Fiesta. Las filaes que vayan a diseño único no tendrán problema en sacar escuadras mixtas.

¿Veremos algún día un capitán, un embajador, un estafeta... femenino?

En 2024 por suerte hablamos ya de personas, no de género. La Festa es de las personas y no se puede entender de otra manera.

