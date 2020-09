A la espera por el interventor municipal. El trámite necesario para avanzar en el proyecto de construcción del colegio El Somni en el PAU 2 no se abordará en el pleno de esta semana, previsto para el jueves, según ha confirmado el bipartito durante la Junta de Portavoces celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante. Desde el gobierno municipal liderado por Luis Barcala aseguran que el trámite no podrá elevarse a la sesión plenaria hasta que el interventor dé el visto bueno. Así, todo apunta a que la aprobación de la delegación de competencias, necesario para que la Generalitat transfiera el Ayuntamientos los casi 6 millones de euros del proyecto, se tendrá que posponer a la sesión ordinaria del mes de octubre, salvo que se celebre un pleno extraordinario. Compromís había pedido que se agilizara el trámite para que pudiera tratarse en la sesión de este jueves.

El pasado viernes, la AMPA del centro se concentró en los terrenos del PAU 2 sobre los que se proyecto el nuevo colegio de educación especial, para exigir rapidez en los trámites. "El señor Barcala va a tener que dejar de esconderse detrás de la señora Llopis [concejala de Educación]. Ahora, más que nunca, la comunidad educativa de El Somni insta al bipartito, y en especial al señor alcalde, a que cumpla el compromiso adquirido en diciembre de 2019 y dé trámite, con carácter de urgencia, en el Pleno del próximo jueves día 24, a la aceptación de competencias, último paso para poder salir a licitación. Ya no hay excusas, señor Barcala", señalaron el viernes en el comunicado que se leyó en la concentración, en la que el alcalde fue blanco de las críticas. Desde el bipartito de Alicante, a preguntas de este diario, no desvelaron ayer si el trámite se elevará a la sesión prevista para la próxima semana. De no ser así, todo apunta a que tendrá que esperar un mes más.

Los padres y madres del centro, en su protesta de la pasada semana que estuvo secundada por los grupos de izquierda, criticaron al bipartito por su actitud frente al plan Edificant. Así lo hicieron en alusión a la decisión del bipartito de promover que el Consejo Escolar pidiera a la Conselleria de Sanidad que asumiera la construcción del centro al margen del plan Edificant, lo que en la práctica supondría perder la financiación prevista y empezar desde cero todos los trámites. De todo ello, la AMPA responsabilizó a la concejala de Educación, Julia Llopis. "No han hecho en siete meses lo que otros ayuntamientos han hecho en treinta días. Han querido aparentar incompetencia donde hay negligencia e intencionalidad política", señalaron, dirigiendo el mensaje en la edil, que antes de dar el salto a la política era dirigente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). "Ni la concejala ni el alcalde, que la ha nombrado con ese perfil, nunca han querido apoyar ni a la educación pública en general, ni a la educación pública especial en particular", prosiguieron en un comunicado en el que lamentaron la situación actual de los alumnos, que acuden a una instalación de la Diputación de Alicante donde se encuentran provisionalmente hasta la construcción del centro, que no estará listo en al menos un año y medio.