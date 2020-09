Els parcs científics de la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández (UMH), juntament amb la relació amb el teixit empresarial, seran elements claus per a la recuperació econòmica de la província, tal i com van destacar ahir els rectors de les esmentades institucions acadèmiques, Manuel Palomar i Juan José Ruiz. Els vincles amb l'entorn mitjançant el món de l'empresa va ser un dels aspectes tractats en el seminari digital sobre l'inici del curs universitari organitzat per INFORMACIÓN dins el cicle «Converses de futur», en tant que és una qüestió que preocupa als responsables universitaris. A més, hi ha un gran potencial pel que fa a iniciatives de base tecnològica i a la creació de llocs de treball.

Així, Palomar va fer èmfasi en les empreses sorgides al parc científic de l'UA, així com en altres iniciatives com Districte Digital i Alacant Futura, impulsades, respectivament, per la Generalitat i per l'Ajuntament de la capital provincial. Va incidir, en aquest sentit, en que Districte Digital és «punta de llança per a crear un entorn basat en la digitalització de les empreses», i que quan parlem d'aquesta transformació «no només parlem de tecnologia, sinó de les distintes discilplines que d'alguna forma l'afecten, com el dret, la sociologia o l'educació». Per tant, pot suposar un gran impuls per a professionals d'àrees molt diferents i, en suma, crear xarxa.

També Ruiz va ressaltar que «la recuperació econòmica de la província depén d'una bona articulació dels nostres parcs científics i de la creació d'empreses de base tecnològica». Ara bé, va recordar que tot això «s'ha d'explicar bé al ciutadà, que perceba que hi ha una bona coordinació entre tots els agents i tots els objectius», i aquestes iniciatives no es vegen com a idees inconnexes entre si i totalment desvinculades del teixit socioeconòmic del territori.

Al respecte, el rector de l'UMH es va felicitar del fet que, al seu parer, «ambdues universitats estem molt, molt implicades amb el teixit empresarial i estem trencant la imatge d'una universitat tancada en una torre de marfil al marge de la societat». Per la seua banda, el màxim responsable de l'UA va recalcar que les universitats «són les institucions que millor arrelades estan a la província i millor relació tenen amb el teixit socioeconòmic i els seus ciutadans», en relació amb el paper que els parcs científics poden jugar per a l'impuls de la indústria tradicional.

Una oferta adequada

Manuel Palomar i Juan José Ruiz van considerar que l'oferta de l'UA i l'UMH s'ajusta a la demanda actual, i no suposa cap tipus de competència entre elles ni amb el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que suposa la tercera institució d'ensenyament superior pública implantada a la província. Palomar va assenyalar, al respecte, que tant l'UA com l'UMH «hem cobert les places per damunt del 90%, la qual cosa mostra que ens ajustem; en tot cas, hauríem de veure quines titulacions demanda el territori, ja que estem veient que la situació ens porta a noves ocupacions».

Sobre aquesta qüestió, i preguntat al respecte, Palomar va indicar que «els estudis sociosanitaris són importants, i poden tenir més demanda en el futur, per la qual cosa se'ls haurà de prestar atenció». També Ruiz va apuntar, en al·lusió a Medicina, que «el que requireix el sistema són metges, i per a això, el que s'ha de fer és augmentar les places MIR cada any», i així «evitar que els professionals se'n vagen a altres països buscant millors condicions laborals».