Quedan pocos días para que de comienzo la III Can We Run a Alicante, un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta donde las personas y sus mascotas perrunas corren en familia. Este año han dado un paso más ante la situación actual marcada por la pandemia, y han decidido poner en marcha la Can We Run Virtual.

La Can We Run Alicante se realizará desde el viernes 9 al domingo 18 de octubre. La manera de participar será descargando la app belive y formalizando la inscripción virtual por 5€. A partir del 9 de octubre, se empezarán a contabilizar los kilómetros con la app y contarán hasta el 18 de octubre.

Los objetivos son fomentar la adopción y tenencia responsable de mascotas, atraer al mayor número de participantes, promover un

estilo de vida activo y recaudar fondos. Esta edición tiene fines benéficos con la recaudación de ingresos para las protectoras de animales. El 100% de los ingresos de la edición que se realiza en Alicante irá destinado a las asociación Galgos 112.

Esta inicitiva está organizada por Prensa Ibérica y Diario INFORMACIÓN. Y cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, True Instinct y Bankia.

«Hay que ser responsable y consciente de las obligaciones que conlleva tener un animal»

Juan Bautista Roselló, diputado de Doctor Esquerdo y Familia

– Este año la Can We Run va a ser online, ¿Cree que tendrá el mismo éxito?

Espero que tenga todavía más, precisamente porque es una situación difícil que nos lleva a limitar acciones y eventos; estas asociaciones se nutren en su mayoría de lo que obtienen en ferias, mercadillos benéficos, jornadas educativas… Debido a la situación derivada de la pandemia y a las medidas sanitarias que debemos cumplir, todos esos eventos se han suspendido, pero las facturas de los veterinarios, gastos en pienso y medicación siguen aumentando, así como también el número de perros abandonados. Por desgracia, el abandono masivo es otro efecto de la pandemia.

– ¿Cómo trabaja la Diputación para ayudar a las asociaciones de animales?

La postura de la Diputación ha sido siempre de apoyo a actividades involucrando a las protectoras y asociaciones de la provincia. Se han hecho varias ediciones de «Ven a la Dipu con tu mascota», se colabora en eventos como la CWR para apoyar al máximo en el día a día de las asociaciones; son entidades con muy pocos recursos y muchos gastos para afrontar.

La Diputación tiene una línea de subvenciones para el control de las colonias de felinos en los ayuntamientos con CES (Captura, esterilización y suelta); estos a su vez, lo canalizan hacia las protectoras y asociaciones.

– ¿Qué opina de la labor que realizan en el psiquiátrico con los perros?

El personal del Centro Doctor Esquerdo se implica mucho en estas experiencias. Para mi es muy gratificante poder comprobar cómo un animal que ha sido abandonado nos puede ayudar a mejorar la expresión de las emociones de los pacientes, y cómo puede convertirse en un aliciente desarrollar actividades con ellos.

– ¿Es usted amante de los animales?

Me gustan mucho los animales, el problema es que no tengo tiempo suficiente para dedicárselo. El eterno problema. Hay que adoptar, pero hay que ser muy responsable y muy consciente de las obligaciones que conlleva incluir un animal en tu vida.

– ¿Por qué son importantes estas iniciativas en la sociedad y en la provincia?

Estas iniciativas redundan en beneficio de todos, y también en la ciudad. Debemos mejorar y obtener más espacios adecuados para su libre esparcimiento, es importante que se amplíe su acceso a más lugares públicos…

Desde hace unos años se está fomentando el turismo con mascotas, de hecho en nuestra provincia tenemos playas caninas que son referentes a nivel nacional, todo esto nos ayudará a que nos conozcan como municipio y Provincia Pet friendly, si lo conseguimos, indiscutiblemente repercutirá en la mejora de nuestros atractivos a nivel social, turístico, y humano.

«El abandono de animales me parece un acto deleznable, a los perros se les ve angustiados»

José Luís Villlar, director centro Doctor Esquerdo

– ¿Cómo se puso en marcha el proyecto de la terapia con perros?

Se puso en marcha por iniciativa de un grupo de profesionales del centro, que estimó oportuna la interacción de algunos de los pacientes con animales, en concreto perros y caballos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y salir de la rutina diaria en el centro.

– ¿En qué consisten estas terapias? ¿Qué papel juegan los perros?

La terapia provoca la interacción con los animales a través del acercamiento y el contacto con los mismos, con la finalidad de movilizar afectos, sentimientos y emociones positivas en los pacientes. Los perros al interactuar con los pacientes, mejoran diversas funciones; en concreto en diversos estudios, se evidencia mejora en funciones cognitivas como la atención, memoria y el aprendizaje; también se evidencian mejoras en el estado de ánimo, nivel de ansiedad y estrés, y en algunos pacientes mejoras de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca.

– ¿Cree que la Can We Run tendrá éxito en esta edición virtual?

Esperamos y deseamos que online tenga el mismo éxito; desde aquí queremos animar a la gente para que se inscriba y participe para poder ayudar así a la asociación Galgos 112. Son tiempos difíciles para todos, también para este tipo de asociaciones que suelen contar con muy pocos recursos.

– ¿Qué opina ante la concienciación en el abandono de los animales en calles o protectoras?

El abandono de animales me parece un acto deleznable, porque se les ve –sobre todo a los perros-, perdidos y angustiados. Necesitamos un cambio de la legislación actual, el maltrato y la tenencia irresponsable debería estar más castigada.

– ¿Es usted amante de los animales?

Los animales te alegran la vida, y son seres maravillosos. En una ocasión cogí un cachorro -que se nos tiraba a los ciclistas- en el Maigmó –mi hijo me lo pidió-, y lo metí entre el maillot y el pecho; bajé con él hasta mi casa de Alicante en Babel. El cachorro se pasó todo el trayecto lamiéndome la cara. Lo mismo sacaba la cabeza bajo mi barbilla, que la metía bajo la axila e intentaba sacarla por el brazo. Testigos de la aventura fueron Julián, Manolo y mi hijo Jose Luis. Lo limpiamos en casa y lo regalamos porque ya teníamos perro.

– ¿Por qué son importantes estas iniciativas en la sociedad y en la provincia?

Cualquier iniciativa que proteja a los animales, sean mascotas o no, es salvarnos a nosotros mismos. Tratar con animales nos humaniza y mejora relación con nuestros semejantes.