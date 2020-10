El transporte universitario cae un 70% por la docencia dual

La docencia dual, con clases que se siguen al mismo tiempo en el aula y en casa, provocó que la mayoría de los alumnos tuvieran una clase presencial y a continuación otra online o viceversa. Tras las quejas, la UA decidió que no se pondría falta a los estudiantes que siguieran la clase online aunque el sistema les hubiera asignado una presencial. También habilitó espacios para que pudieran seguir las clases desde el campus quienes tenían alguna clase presencial ese día. Esta situación ha provocado que muchos prefieran quedarse en casa si solo tienen una clase presencial ese día, de manera que están acudiendo al campus entre 7.000 y 8.000 alumnos diarios cuando el curso pasado eran 22.000.

«Vengo desde Benidorm. Según el día que sea vengo en bus o no. Hoy sí porque me cuadraba mejor y ya la última clase online la sigo desde casa, pero hay días que acabo a las 16.30 y hasta las 19 horas no sale el bus, así que esos días vengo en coche», explica Miguel Ángel Castell, de Ingeniería Multimedia. Su compañero Raúl Martínez se desplaza desde Alcoy, pero indica que «se mantienen las frecuencias cada hora aunque se nota que vamos muchos menos la mayoría de los viajes».

Los estudiantes de la UA llegan desde todos los puntos de la provincia y forman asociaciones para contratar el transporte. La Generalitat les subvenciona parte del billete, pero esa ayuda no llega a las empresas, que lo están pasando bastante mal. En general, no entienden por qué los alumnos van al colegio todos los días y a la universidad no. La directora de la Federación Provincial de Transportes, Isabel Candela, asegura que «en general la veintena de empresas que prestan este servicio están haciendo entre el 20 y el 30% de lo que hacían el curso pasado». Las tres líneas de bus urbano que paran junto al campus han visto reducidos a la mitad los viajes, aunque no todos sus usuarios son universitarios. Y el TRAM ha registrado una bajada del 37% en comparación con septiembre de 2019.

Lo mismo ocurre con los alumnos que se desplazan a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). La línea de Cercanías, que suelen utilizar los estudiantes procedentes de Alicante y Orihuela, ha caído un 45% de pasajeros. La línea de autobús que lleva a los estudiantes desde Santa Pola ya no tiene una regularidad diaria y en muchas jornadas apenas se completa el 20 o el 30% de su capacidad.

Paro académico

Por otra parte, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante ha convocado para el próximo miércoles un paro académico en protesta por los desajustes de la docencia online y por una rebaja de las tasas universitarias.