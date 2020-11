Pablo Rosser: «El patrimonio es una potente herramienta para el turismo» 

Lleva años peleando por la difusión del patrimonio histórico y memorístico de Alicante...

Intento dar a conocer a los alicantinos algo que mucha gente se resiste a creer: que tenemos más de 6.000 años de historia. Cuando se lo explico a los alumnos de la Sede Universitaria, la Universidad Permanente, en los cursos de guías turísticos en el CDT y en el Instituto Universitario de Investigaciones Científicas empiezan a darse cuenta de que es cierto. Que Alicante tiene uno de los yacimientos de la época neolítica al aire libre más importantes del país (el Tossal de les Basses); otro de huellas fósiles con 5 millones de años en la Sierra del Porquet; asentamientos ibéricos, romanos, islámicos. Es una de las pocas ciudades con dos castillos, y una de las más importantes en recursos memorísticos de Europa, donde acabó la Guerra Civil y murió Miguel Hernández.

Muchos alicantinos desconocen algunos de estos datos...

Hay un imaginario colectivo general de que en Alicante no tenemos ese patrimonio y esa historia, y se crea una idea muy peligrosa, que viene desde el franquismo y los años 50, de que como no hay nada en Alicante, se puede hacer de todo y no hay nada que conservar. Desde hace muchos años intentamos demostrar que existe ese patrimonio, que es compatible con la evolución urbana, que enriquece la ciudad. Es una herramienta potentísima para construir nuestras señas de identidad como alicantinos y para la educación, la cultura y el turismo.

¿Por qué los alicantinos desconocen su patrimonio?

En los políticos y los ciudadanos ha calado la idea de que no somos una ciudad histórica y con patrimonio, y cuesta hacer creer lo contrario. Es cierto que no somos una ciudad monumental, lo que tiene una razón histórica: como ciudad costera, desde la Edad Media nos han atacado y destruido. En la guerra de los dos Pedros; el bombardeo de la armada francesa; en la guerra de Sucesión con la ocupación inglesa, que destruyó gran parte del patrimonio visible; en la Guerra Civil, que acabó con más de 600 edificios en los bombardeos, por eso no hay casas modernistas como en Alcoy y Novelda. La arqueología y la restauración dejan a las claras ese patrimonio, que lo hubo.

Describa el yacimiento de huellas fósiles del Porquet.

Lo encontraron unos vecinos de San Gabriel a finales de los 80. Lo inventariamos, y en el marco de un convenio con el Museo Paleontológico de Elche, lo estudiamos y ampliamos. Es un yacimiento espectacular, más grande de lo que pensábamos. Pero no son huellas fósiles de dinosaurios, sino absolutamente distintas: son huellas de osos, caballos, aves rapaces de distintos tipos, lo que podría convertirlo en un parque temático espectacular de turismo, ocio y patrimonio. En Alicante hay mucho, lo que toca es que nos creamos lo que tenemos y se ponga a disposición de los ciudadanos con las medidas de seguridad y conservación necesarias.

¿Qué puede decir de los nuevos recursos memorísticos?

Estamos ante una oportunidad porque, a lo que hay, se añaden importantísimos recursos como el Castillo de San Fernando, que ha sido el patito feo de los dos castillos, pero que tiene su historia porque participó en un movimiento muy importante en España, el liberalismo, en el que Cádiz y Alicante fueron protagonistas. Estamos acabando la primera fase de restauración, ya se puede visitar casi todo exteriormente, la plataforma superior y la inferior, el foso, y un pequeño centro de recepción de visitantes con una exposición que vamos a montar. Hay que tener tranquilidad porque quedan varias fases. Hemos presentado un proyecto para rehabilitar el foso y del parque de la memoria al Ministerio de Transportes para financiarlo con el 1,5% que dedica a inversión pública. No hay dinero para hacerlo todo de golpe.

¿Y los refugios de la guerra?

Tenemos 92 inventariados y están apareciendo más, algunos de particulares. Es importante que la gente colabore y nos ayude a seguir recuperando patrimonio de Alicante. En breve abriremos los de Músico Tordera, Marvá, Escalinatas del Jorge Juan, Marqués de Molins, Tabacalera, Santa Faz y Palmeretes. En la Sierra del Molinet, donde está la Británica, hay caminos de cantería, frentes de cantera espectaculares, restos de una torre defensiva y de un molino de harina, muy destrozados, pero están. Y todos los elementos de la Guerra Civil: trincheras, defensas antiaéreas, garitas de vigilancia, grafitis de los soldados. Falta terminar las negociaciones con Patrimonio del Estado para recuperar la finca La Británica, única en toda España por su estructura subterránea. Sería otro atractivo como recurso natural, educativo y turístico espectacular. Estamos en un gran momento. Cuando la pandemia remita todo esto podrá utilizarse como grandes recursos a incorporar al turismo de sol y playas, cruceros y congresos.

¿Por qué algunos de los yacimientos están abandonados?

Las crisis repercuten negativamente en el patrimonio, pero es el momento de tener proyectos preparados porque va a haber mucha inversión pública con fondos europeos. Para la recuperación de la pandemia se ha aprobado una cantidad de dinero espectacular. La ciudad tiene que aprovecharlo. Tenemos mucho que rehabilitar y poner a disposición de la ciudadanía.