Las escuchas del Plan General de Alicante revelan conversaciones entre el promotor Enrique Ortiz y los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad cuando aún era reservado. El tribunal que juzga los presuntos amaños en el PGOU comenzó ayer la audición en audiencia pública de los pinchazos telefónicos en los que se basa la investigación. En esa sesión se reprodujeron un centenar de conversaciones comprendidas entre los meses de mayo y agosto de 2008. La junta de gobierno adjudicó los trabajos a Jesús Quesada en febrero de ese año y este los entregó el 1 de julio, aunque no salieron a exposición pública hasta el 17 de octubre. En ese periodo, Castedo era la responsable de Urbanismo.

Las escuchas desvelan las esrechas relaciones que el empresario mantenía con Alperi y Castedo, con los que tenía hilo directo y constante. Uno de los hechos en los que se basan las acusaciones es la reunión celebrada en la Gerencia de Urbanismo la tarde del 15 de mayo entre Castedo, Quesada y Ortiz. En las llamadas previas son evidentes los recelos de Castedo a que vieran al promotor en el Ayuntamiento en el horario en que está abierto al público. «No quiero que vengas al despacho», le advierte. Incluso llegan a barajar quedar en el de Quesada pero luego lo descartan, porque allí trabaja alguien cercano a Alperi y temen que le avise.

Una semana después de la reunión vespertina en la Gerencia de Urbanismo, el 21 de mayo, Castedo llamó a Ortiz para decirle que «te hemos apañado lo que hay entre el APA9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez». En otra llamada, antes de otra reunión con el equipo redactor, Castedo le advierte de que «tú supuestamente el otro día hablaste conmigo, ¿vale? No con Jesús». También hay varias llamadas directas de Ortiz a Quesada, una de ellas para pedirle «la ficha del Rico Pérez» después de que así se lo indicara la entonces edil.

El 13 de junio, Ortiz llamó a uno de sus empleados diciendo que tenía «un plano con las zonas protegidas del Plan General» y le pedía que lo estudiara para ver cuáles son los criterios por los que se habían elegido unas zonas y no otras. «Yo ahí veo una mano negra y la mano negra tengo que ser yo», espetó.

Entregas de documentación

Las escuchas recogen citas tanto con Alperi como con Castedo para la entrega de documentación el día después de que Jesús Quesada entregara los trabajos de revisión del PGOU en el Ayuntamiento. «Eso lo llevo yo en el coche. Te lo puedo dar pasando por delante del Ayuntamiento. ¿O canta mucho?», le dice Castedo al promotor, aunque finalmente quedan en un cafetería por el Cabo de las Huertas. Después, Ortiz le reprende porque lo que le había entregado ya lo tenía. «Me has dado el tebeo del coyote», se queja.

Otro hecho que desvelan las conversaciones fue una fiesta en el yate de Ortiz con varios concejales del PP que propone Alperi el 25 de junio para celebrar el archivo de una causa en la que estaban imputados. «Nos tomamos unas cervezas, un marisquito», dice el excalde.

La Policía interceptó numerosas llamadas de Ortiz al empresario Vicente Cotino para pedir presupuesto para un viaje de Alperi en jet privado a Creta el 29 de julio. Las llamadas reflejan el interés del empresario en este cometido y el disgusto de Alperi cuando Ortiz le dice que el coste sube a 58.000 euros y que habría que buscar otras opciones. «Enrique, ahora no me puedes decir eso (...), hay otra solución, que me vaya nadando», le reprocha.