El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy en Alicante, que ya ha comenzado la formación de los futuros maquinistas de los AVE que cubrirán la línea de alta velocidad entre Orihuela-Elche y Madrid, cuyos billetes comenzarán a venderse a principios de enero de 2021, con la previsión de que los trenes comiencen a circular a finales ese mes “o quizá antes por lo que he habado con Adif, pero puede comprometerme a que finales de enero arrancará la línea”. Ábalos se ha pronunciado de esta forma en el marco de su conferencia en el Foro Alicante, que organizan INFORMACION, Bankia, CEV y la Universidad de Alicante, durante desayuno en el restaurante Maestral. El ministro ha celebrado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, los mejor dotados económicamente en los últimos diez años, según el titular de Agenda Urbana, para el que los dos ejes de los tres años largos que quedan de mandato van a ser la promoción de una movilidad sostenible y facilitar el acceso la vivienda, sobre todo pública, tras “el desmantelamiento hecho por el gobierno anterior”. El ministro también ha aprovechado su presencia en Alicante para lanzar un guiño al president y compañero de partido (PSPV), Ximo Puig, dejando vía libre a su candidatura para volver a presidir la Generalitat, al asegurar que no habrá candidatura alternativa.

Ábalos ha mostrado tablas, porque el presidente de CEV-Alicante, Perfecto Palacio, no se lo ha puesto fácil durante la presentación del acto, al apelar a su condición de valenciano para que se vuelque con la provincia. Para ello, Palaciole ha presentado datos incuestionables. Quince millones de pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche en 2019, antes de que estallara la pandemia del covid, 8,5 millones de pasajeros en el AVE con Madrid desde su inauguración -”la línea más rentable de España”, según el presidente de la CEV-, 5.200 millones de euros en exportaciones, 42.000 viviendas vendidas el año pasado, 20.000 a extranjeros, 140.000 empresas, 3.600 millones de euros pagados en tributos al Estado y, entre otras cifras, 650.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. “Todo nos hace ser la quinta provincia de España pero la 44 del país en inversión por habitante. No es una crítica, confíe en la provincia de Alicante, haga suya nuestra necesidad porque si se apoya a Alicante, la provincia responderá con empleo y creando riqueza”, ha subrayado Palacio.

Chat Militares

Por otro lado, el ministro ha afirmado, sobre el chat en el que militares retirados hablaban de un golpe de estado y fusilamientos, que "le duele mucho" la situación y que lo ocurrido le ha dejado "un poco perturbado". Al mismo tiempo, ha advertido a estas personas que "no hay defensa de la vida por la patria al margen de la constitución" y ha considerado que "no han entendido de qué va esto de la democracia". Ábalos ha condenado que "a estas alturas, no se haya entendido de qué va esto de la democracia". "Tengo 61 años, he nacido en dictadura pero me he formado en democracia, y a estos militares les habrá pasado lo mismo porque pueden tener diez años más que yo. Me deja perturbado que no se haya entendido de qué va defender la vida por la patria", ha indicado el ministro. En la misma línea, ha sostenido que "no hay defensa de la vida por la patria al margen de la constitución" porque "esto no es el siglo XIX". "¿Qué nivel de involución tenemos? ¿Se puede ser patriota y no constitucionalista? porque parece que no sabemos qué es una constitución", ha expresado Ábalos.

La conversación de WhatsApp, desvelada por Infolibre, pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" y de su deseo de "muerte" de los miembros del Gobierno. Al respecto, el ministro ha recalcado que la Constitución representa "los valores de la patria" y que, "al margen de eso, está lo terrorífico". "Hablar de eliminar a ciudadanos resulta terrorífico, que la forma de imponer una opinión o un criterio pase por la eliminación física de los ciudadanos es tremendo", ha sostenido el ministro.

"Todos tenemos que tener claro cuál es el límite, no vale la contemporización", ha aseverado Ábalos, quien ha añadido que "si es posible esas expresiones en esos ámbitos es porque también se está generando una opinión pública en esa dirección de frivolizar todas estas cuestiones". En definitiva, ha expresado que "este país ha sufrido mucho" porque España "tiene mucha experiencia sobre ello como para hacer un chistecito o un comentario inoportuno". Lo ocurrido ha resultado "muy decepcionante" y ha expresado su confianza en que el país cuenta con unas Fuerzas Armadas "constitucionales, leales y profesionales", ha subrayado.